Selección Femenil Mexicana con paso firme de cara al Mundial 2027 tras aplastante derrota frente a Santa Lucía

La escuadra tricolor no ha desaprovechados las oportunidades y se impuso por goleada a su similar de Santa Lucía. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil consiguió una victoria contundente al derrotar 7-0 a Santa Lucía. Con este resultado, el equipo nacional se posiciona como líder del Grupo A en las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial 2027 y le da tranquilidad al grupo en donde busca asegurar su pase.

Hasta el momento, México se mantiene invicto en el torneo tras dos jornadas. Ha logrado dos goleadas consecutivas: primero 14-0 ante San Vicente y las Granadinas y ahora 7-0 frente a Santa Lucía, lo que le da ventaja por diferencia de goles sobre Puerto Rico, su siguiente rival en la fase de grupos, además de incrementar la confianza del grupo previo a los partidos más fuertes contra selecciones como Estados Unidos o Canadá.

La mexicana alcanzó los 400 goles en selección, convirtiéndose en la mayor goleadora de la historia. (TW Selección Mexicana Femenil)

Un festín de goles tricolor

El conjunto mexicano tomó el control del partido desde los primeros minutos. Al minuto 18, Rebeca remató de cabeza en el área para abrir el marcador.

A los 26 minutos, Charlyn Corral amplió la ventaja con una definición precisa dentro del área. El equipo mantuvo el dominio y llegó al descanso con tranquilidad y el marcador a favor.

Tras el inicio del segundo tiempo, un autogol de Marquis al 45 permitió a México incrementar la diferencia. La presión mexicana fue decisiva y dejó a Santa Lucía sin reacción.

Charlyn Corral volvió a marcar al minuto 65 para concretar su doblete. Poco después, al 69, Alexia anotó el quinto gol con un disparo de media distancia que sorprendió a la portera rival.

El sexto tanto fue obra de Nicky Hernández al 87, quien marcó con un disparo desde la media luna. En tiempo añadido, Diana Ordóñez selló el marcador con el definitivo 7-0, cerrando otra actuación dominante del equipo tricolor.

La goleadora Charlyn Corral volvió a demostrar su calidad dentro del terreno de juego. (TW Selección Mexicana Femenil)

México lidera el Grupo A tras dos goleadas

Gracias a estos resultados, la Selección Mexicana Femenil encabeza el Grupo A, superando a Puerto Rico por diferencia de goles. El próximo partido del equipo nacional será contra Puerto Rico, enfrentamiento que definirá el liderato en la siguiente jornada del clasificatorio.

México ha confirmado su calidad y capacidad en estas primeras jornadas, mostrando una ofensiva sólida y consolidándose como protagonista de la región. El equipo sigue enfocado en el objetivo de obtener su pase al Mundial 2027 y reafirma su presencia en la escena futbolística de Concacaf con dos victorias por amplios marcadores.

¿Qué sigue para la selección de Pedro López?

México continúa con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en 2027 en Brasil, cuna del futbol americano y donde se encuentran varias de las mejores futbolistas del planeta.

Entre esa preparación, el equipo nacional se medirá ante el Scratch Du Oro en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La ausencia de Marta llamó la atención de los fanáticos mexicanos, no obstante se espera una buena asistencia por parte de los seguidores del Tri.