México Deportes

Selección Femenil Mexicana con paso firme de cara al Mundial 2027 tras aplastante derrota frente a Santa Lucía

Con un marcador contundente, la confianza dentro del equipo dirigido por Pedro López se ve sólido para enfrentar el proceso del hexagonal en Concacaf

Guardar
La escuadra tricolor no ha
La escuadra tricolor no ha desaprovechados las oportunidades y se impuso por goleada a su similar de Santa Lucía. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil consiguió una victoria contundente al derrotar 7-0 a Santa Lucía. Con este resultado, el equipo nacional se posiciona como líder del Grupo A en las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial 2027 y le da tranquilidad al grupo en donde busca asegurar su pase.

Hasta el momento, México se mantiene invicto en el torneo tras dos jornadas. Ha logrado dos goleadas consecutivas: primero 14-0 ante San Vicente y las Granadinas y ahora 7-0 frente a Santa Lucía, lo que le da ventaja por diferencia de goles sobre Puerto Rico, su siguiente rival en la fase de grupos, además de incrementar la confianza del grupo previo a los partidos más fuertes contra selecciones como Estados Unidos o Canadá.

La mexicana alcanzó los 400
La mexicana alcanzó los 400 goles en selección, convirtiéndose en la mayor goleadora de la historia. (TW Selección Mexicana Femenil)

Un festín de goles tricolor

El conjunto mexicano tomó el control del partido desde los primeros minutos. Al minuto 18, Rebeca remató de cabeza en el área para abrir el marcador.

A los 26 minutos, Charlyn Corral amplió la ventaja con una definición precisa dentro del área. El equipo mantuvo el dominio y llegó al descanso con tranquilidad y el marcador a favor.

Tras el inicio del segundo tiempo, un autogol de Marquis al 45 permitió a México incrementar la diferencia. La presión mexicana fue decisiva y dejó a Santa Lucía sin reacción.

Charlyn Corral volvió a marcar al minuto 65 para concretar su doblete. Poco después, al 69, Alexia anotó el quinto gol con un disparo de media distancia que sorprendió a la portera rival.

El sexto tanto fue obra de Nicky Hernández al 87, quien marcó con un disparo desde la media luna. En tiempo añadido, Diana Ordóñez selló el marcador con el definitivo 7-0, cerrando otra actuación dominante del equipo tricolor.

La goleadora Charlyn Corral volvió
La goleadora Charlyn Corral volvió a demostrar su calidad dentro del terreno de juego. (TW Selección Mexicana Femenil)

México lidera el Grupo A tras dos goleadas

Gracias a estos resultados, la Selección Mexicana Femenil encabeza el Grupo A, superando a Puerto Rico por diferencia de goles. El próximo partido del equipo nacional será contra Puerto Rico, enfrentamiento que definirá el liderato en la siguiente jornada del clasificatorio.

México ha confirmado su calidad y capacidad en estas primeras jornadas, mostrando una ofensiva sólida y consolidándose como protagonista de la región. El equipo sigue enfocado en el objetivo de obtener su pase al Mundial 2027 y reafirma su presencia en la escena futbolística de Concacaf con dos victorias por amplios marcadores.

¿Qué sigue para la selección de Pedro López?

México continúa con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo que se disputará en 2027 en Brasil, cuna del futbol americano y donde se encuentran varias de las mejores futbolistas del planeta.

Entre esa preparación, el equipo nacional se medirá ante el Scratch Du Oro en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La ausencia de Marta llamó la atención de los fanáticos mexicanos, no obstante se espera una buena asistencia por parte de los seguidores del Tri.

Temas Relacionados

Selección Mexicana FemenilMéxicoCharlyn CorralGoleada HistóricaClasificación Mundial FemenilCopa del MundoMundial 2027mexico-deportes

Más Noticias

Checo Pérez confirma por qué decidió volver a la Fórmula 1 con Cadillac

El tapatío afrontará su décima quinta temporada con una motivación que va más allá de la pista

Checo Pérez confirma por qué

¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

El portugués generó altas expectativas de la afición azteca con esta declaración que emociona a todos

¿México campeón? Luis Figo está

México destaca con seis medallas en el Canada Open de Taekwondo

Daniela Souza brilló nuevamente en el panorama internacional con una medalla de oro en la categoría de los -49 kg

México destaca con seis medallas

El mensaje de Matías Grande a Checo Pérez previo a la nueva temporada de Fórmula 1

El referente del tiro con arco destacó el talento y la trayectoria del piloto mexicano

El mensaje de Matías Grande

Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Con rondas clasificatorias y finales en el corazón de la ciudad, Puebla marcará el inicio del calendario mundial de la disciplina

Puebla será sede de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Del PCC a la Mocro

Del PCC a la Mocro Maffia europea: la disputa del CJNG en el tablero mundial tras la muerte de “El Mencho”

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González, la hija de “El Mencho” que habría sido vista en su funeral?

Ernestina Godoy designó a 11 nuevos fiscales federales en el país

Caen tres presuntos integrantes de la Familia Michoacana en el mercado de Morelos en Puebla

Detienen a cinco presuntos miembros del CJNG en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Cazzu es blanco de ataques

Cazzu es blanco de ataques tras supuesta burla contra Ángela Aguilar durante show en Argentina

¿Qué es rizólisis facetaria? El procedimiento por el que Aurora Valle fue hospitalizada

La inesperada reacción de Victoria Ruffo frente a los rumores sobre Carmen Salinas y el pódcast de Saskia Niño de Rivera

Así opinaba Ángela Aguilar del reguetón y esta fue su condición para grabarlo

Reviven video de Nodal prometiendo volar hasta 28 horas para ver a Inti: “Que tu papi siempre está ahí”

DEPORTES

¿México campeón? Luis Figo está

¿México campeón? Luis Figo está convencido que el Tri tiene todo para llevarse el Mundial 2026

México destaca con seis medallas en el Canada Open de Taekwondo

El mensaje de Matías Grande a Checo Pérez previo a la nueva temporada de Fórmula 1

Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

México finaliza en el segundo lugar del medallero en la Copa del Mundo de Clavados