Puebla será sede de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026

Puebla será la sede inaugural del serial de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, cuya primera etapa se disputará del 7 al 12 de abril.

El anuncio se realizó en la Ciudad de México, donde autoridades estatales, municipales y representantes del organismo rector detallaron el arranque del calendario internacional de la disciplina.

La capital poblana albergará las rondas clasificatorias y finales en dos puntos estratégicos de la ciudad, con un formato que llevará la competencia del complejo deportivo al Centro Histórico.

Puebla abrirá el serial 2026 de la Copa del Mundo

Gabriel Ramos, presidente de World Archery México, confirmó que la ciudad será el punto de partida del circuito internacional.

“Buscamos acercar el deporte a la ciudadanía y proyectar internacionalmente la imagen de Puebla, combinando el alto rendimiento con nuestros espacios más representativos”, señaló durante la presentación.

La competencia se desarrollará del 7 al 10 de abril en el Parque del Arte, donde se disputarán las rondas clasificatorias y las primeras eliminatorias. Posteriormente, las finales se llevarán a cabo el 11 y 12 de abril en el Zócalo de Puebla, con la instalación de un estadio temporal sobre la calle 3 Oriente, con capacidad para mil 800 espectadores.

A partir de esta designación, Puebla se integra al calendario internacional junto a sedes como Madrid, España, y Shanghái, China, que recibirán las siguientes etapas del serial en el transcurso del año.

Coordinación en seguridad, movilidad y hospitalidad

En el acto oficial participaron el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier; el presidente municipal, José Chedraui Budib; autoridades de World Archery y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco.

El gobernador Armenta Mier informó que su administración ya trabaja en la logística del evento.

“Se encuentra coordinando un operativo integral en materia de hospitalidad, movilidad y seguridad, a fin de garantizar condiciones óptimas para atletas, acompañantes y turistas”, indicó.

Añadió que se busca también generar una derrama económica significativa para el sector servicios durante los días de competencia.