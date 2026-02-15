Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

Los azzurri cuentan con una generación importante de jugadores en MLB y buscarán obtener por segundo torneo consecutivo su clasificación a la siguiente ronda. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

A pocas semanas del arranque del Clásico Mundial de Béisbol, los equipos presentaron sus rosters para el torneo, en lo que promete ser un torneo intenso por alcanzar el campeonato.

Uno de los rivales que puede complicar la clasificación de México a la siguiente ronda es Italia, ya que es un equipo respaldado por una generación de jugadores con experiencia en Grandes Ligas.

Roster Italia

El cuadro azzurri cuenta con una generación de jugadores como Canzone y Pasquantino, que brillan actualmente en la MLB. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

El duelo entre México e Italia cobra especial relevancia por la dolorosa eliminación del tricolor en 2017, pues pese a vencer por 20-0 a los azzurri, no les alcanzó para avanzar a la siguiente ronda por criterio de desempate.

A continuación, te presentamos la lista de jugadores con la que Italia participará en el torneo:

Pitchers

Sam Aldegheri (Anaheim Angels)

Dan Altavilla (Minnesota Twins)

Dylan DeLucia (Cleveland Guardians)

Alessandro Ercolani (Altona Curve)

Matt Festa (Cleveland Guardians)

Gordon Graceffo (St.Louis Cardinals)

Alek Jacob (San Diego Padres)

Joe La Sorsa (Washington Nationals)

Michael Lorenzen (Colorado Rockies)

Ron Marinaccio (New York Yankees)

Kyle Nicolas (Pittsburgh Pirates)

Aaron Nola (Philadelphia Phillies)

Adam Ottavino (Agente libre)

Gabriele Quattrini (Hotsand Macerata)

Greg Weissert (Boston Red Sox)

Catchers

Camden Mineo (Parma Clima)

Kyle Teel (Chicago White Sox)

Infielders

Sam Antonacci (Chicago White Sox)

Jon Berti (Agente libre)

Zach Dezenzo (Houston Astros)

Andrew Fischer (Milwaukee Brewers)

Giacomino Lasaracina (Collechio)

Vinnie Pasquantino (Kansas City Royals)

Thomas Saggese (St.Louis Cardinals)

Outfielders

Jac Caglianone (Kansas City Royals)

Dominic Canzone (Seattle Mariners)

Jakob Marsee (Miami Marlins)

Nick Morabito (New York Mets)

Dante Nori (Philadelphia Phillies)

Jugador utility

Miles Mastrobuoni (Seattle Mariners)

Calendario en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección italiana peleará el boleto a la siguiente ronda contra México, Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Italia competirá en el Grupo B, con sede en Houston del 5 al 17 de marzo y este será su calendario completo de juegos:

Sábado 7 de marzo

Italia vs Brasil

12:00 horas

Domingo 8 de marzo

Gran Bretaña vs Italia

11:00 horas

Lunes 9 de marzo

Descanso

Martes 10 de marzo

Italia vs Estados Unidos

19:00 horas

Miércoles 11 de marzo

Italia vs México

17:00 horas

Con una generación interesante de jugadores con recorrido en grandes ligas, los azzurri buscarán hacer historia y ser el caballo negro del torneo.

Historia en Clásicos Mundiales

Italia viene de hacer historia al clasificar a los cuartos de final de la edición 2023. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Italia ha sido invitado recurrente al Clásico Mundial de Béisbol desde su primera edición. Aunque el roster incluye jugadores nacidos en el país, su fuerza radica en el aporte de estadounidenses con ascendencia italiana.

En 2023, vienen de dar su mejor actuación en la historia al clasificar a la ronda de cuartos de final, donde terminaron cayendo ante Japón por 9-3, quienes posteriormente alzaron el campeonato.

Para 2026, el manager Francisco Cervelli mencionó para la página de la MLB que el principal objetivo es superar o por lo menos igualar lo conseguido hace tres años pero para ello deberán superar a selecciones fuertes como Estados Unidos y México.