Este es el rival más fuerte que deberá vencer Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

El principal contendiente en la final domina los saltos cuádruples y es el único en aterrizar con éxito el quad axel en competencia internacional

El tapatío llega a la final con mayor madurez, experiencia y la meta de superar al estadounidense que es el gran favorito. (Ilustración: Jovani Pérez)

El mexicano Donovan Carrillo se alista para uno de los momentos más importantes de su carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: la final del programa libre en la disciplina de patinaje artístico masculino. La competencia se llevará a cabo este viernes 13 de febrero, y representa una nueva oportunidad para el atleta tapatío de brillar en el escenario más grande del deporte invernal.

Carrillo ha logrado posicionarse como una figura destacada dentro del patinaje internacional, no solo por su crecimiento técnico, sino también por la energía y el carisma que despliega en cada presentación. Su camino a esta final ha sido constante en cuanto a ejecución y madurez competitiva, lo que le ha permitido mantenerse entre los mejores del mundo.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 10, 2026. Donovan Carrillo of Mexico performs during the Short Program REUTERS/Claudia Greco

No obstante, el escenario competitivo en la final de Milano-Cortina 2026 presenta un desafío formidable. Entre los participantes, destaca un patinador estadounidense que ha elevado la vara técnica del patinaje a niveles inéditos. Su no nombre es Ilia Malinin, quien se ha consolidado gracias a la incorporación de elementos de máxima dificultad, así como a varios récords técnicos durante los ciclos previos al evento olímpico.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 10, 2026. Ilia Malinin of United States performs during the Short Program REUTERS/Yara Nardi

La seña distintiva de este competidor es su capacidad para ejecutar elementos nunca antes vistos en competencia oficial, entre ellos un salto con cuatro vueltas y media en el aire —el denominado quad axel, el cual hasta hace poco era considerado prácticamente imposible. Este salto requiere despegar hacia adelante y completar rotaciones adicionales que desafían los límites del equilibrio y la fuerza sobre el hielo, lo que le otorga un alto valor de puntuación.

Le valió una medalla a Estados Unidos en la prueba por equipos

Además, el patinador ha incorporado a su repertorio el salto mortal hacia atrás —conocido como backflip tras los cambios en las normas de competencia que permitieron su regreso. Esta combinación de dificultad, riesgo y ejecución consistente bajo presión le ha valido una posición de favorito en la final, consolidándolo como el rival más fuerte que Carrillo deberá enfrentar para aspirar a las medallas.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Team Event - Victory Ceremony - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 08, 2026. Gold medallist Ilia Malinin of United States celebrates after winning the Team Event REUTERS/Claudia Greco

La final del programa libre masculino se disputará este viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en la Milano Ice Skating Arena, donde 24 de los patinadores más destacados del mundo buscarán la gloria olímpica. Los fanáticos en México podrán ver la transmisión en vivo a través de las plataformas Claro Sports y ViX, disponibles en dispositivos móviles, televisores y computadoras.

Para quienes prefieran seguir cada detalle, el minuto a minuto de la competencia estará disponible en la web oficial de Infobae México, con actualizaciones, análisis y cobertura especial de la participación de Carrillo, así como del desarrollo de la final que promete ser una de las más emocionantes de los Juegos Olímpicos de Invierno.

