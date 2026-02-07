México Deportes

Así reaccionó Álvaro Fidalgo tras su fracaso en el debut con el Betis

El mediocampista asumió la dificultad del partido y explicó cómo el rival inclinó el trámite desde los primeros minutos

(X / @RealBetis)
(X / @RealBetis)

El estreno de Álvaro Fidalgo con el Real Betis quedó lejos del escenario ideal. El mediocampista mexicano-español debutó en una noche cuesta arriba, marcada por la contundente derrota del conjunto verdiblanco ante el Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la Copa del Rey, un contexto que condicionó su primera aparición oficial con el club andaluz.

El Atlético impuso condiciones desde los primeros minutos y terminó por arrollar 5-0 al Betis en el duelo disputado en el estadio de La Cartuja. En ese escenario, Fidalgo ingresó de cambio ante su público, sustituyendo al colombiano Nelson Deossa, otro exjugador de la Liga MX, para disputar sus primeros minutos oficiales con el equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Fidalgo reconoce un debut marcado por la superioridad del rival

(X / @RealBetis_en)
(X / @RealBetis_en)

Al término del encuentro, Álvaro Fidalgo compareció ante los medios y admitió que su presentación estuvo lejos de lo esperado, en un partido que se inclinó rápidamente a favor del conjunto rojiblanco. El mediocampista señaló que el conjunto colchonero encontró confianza desde el arranque y dominó el desarrollo del juego.

“Ellos ganaron mucha confianza, salieron muy bien desde atrás todo el partido, jugando al primer toque y superando líneas, y fue difícil. El resultado habla un poco por sí mismo. Obviamente es el debut que nadie quiere, pero estoy aquí para ayudar, sacaremos esto adelante, seguro”, declaró.

Fidalgo también hizo referencia al corto margen de reacción que tendrá el Betis, ya que ambos equipos volverán a verse las caras el próximo domingo, ahora en actividad de LaLiga, lo que obliga al plantel a replantearse rápidamente el rumbo.

“Dos días de analizar, ver y mejorar muchas cosas, cambiar el chip, aunque sea jodido ahora mismo... Es jodido, es jodido”, agregó el futbolista.

El peso del ambiente en el Villamarín y la lectura desde el banquillo

(Europa Press)
(Europa Press)

Más allá del resultado, el exjugador del América destacó el ambiente que vivió en su primer partido como jugador del Betis. Fidalgo, quien recientemente completó su trámite de cambio de federación ante la FIFA para volverse elegible con la Selección Mexicana, subrayó el impacto de la afición verdiblanca en la previa del encuentro.

“Por sensaciones prepartido, es impresionante la afición y el ambiente, una locura. Se queda corto con lo que me dijeron y la verdad es que es una pena no haber podido nosotros respaldar luego todo eso desde dentro”, expresó. “Como sensación de afición, de debut, del campo y de todo, ha sido increíble. Obviamente, con muy mal sabor de boca, es lo que hay, y nada, a levantarse, no queda otra”.

Desde el cuerpo técnico, Manuel Pellegrini también ofreció una valoración tras el encuentro y reconoció que los ajustes realizados no lograron modificar el rumbo del partido. El entrenador explicó que la entrada de Fidalgo buscaba mejorar la circulación y el posicionamiento del equipo, aunque aceptó que el resultado reflejó la falta de impacto de los cambios.

“Quería mejorar el sector derecho de la defensa, Aitor se junta un poco más con los mediocampistas, lo queríamos tener un poco más de juego, por eso con la entrada de Álvaro también y Aitor un poco más de media punta, pero tampoco fueron los cambios adecuados, el resultado así lo dice”, señaló Pellegrini.

Con este panorama, el Betis enfrenta días de análisis y ajustes, con un nuevo duelo ante el Atlético de Madrid en el horizonte inmediato, ahora dentro del calendario de LaLiga, mientras Álvaro Fidalgo inicia su etapa en el futbol español bajo un contexto exigente.

