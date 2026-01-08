México Deportes

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026

El máximo goleador del Tri tendría la oferta de ser el próximo protagonista de mesas de análisis de un importante canal

Filtran que Chicharito Hernández se convertiría en analista deportivo de esta televisora para el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, se encuentra sin equipo tras salir de Chivas. En su segunda etapa con el Rebaño Sagrado no generó buenos números y esta última faceta pasó inadvertida en Verde Valle. De cara al inicio del siguiente torneo de la Liga MX se filtró que Chicharito Hernández podría estar cerca de iniciar una nueva etapa como analista deportivo.

Aunque aún no ha hecho oficial su retiro de las canchas, a sus 37 años junto con las constantes lesiones que han mermado su calidad deportiva, Hernández Balcázar está en el cierre de su carrera en el futbol, por lo que una opción que tendría en puerta sería el análisis y ser parte de las coberturas deportivas.

Su despedida del conjunto tapatío estuvo marcada por la polémica, las críticas y la controversia mediática, en contraste con el bajo aporte goleador ofrecido en su segundo ciclo con el club. Este final ha generado un ambiente de incertidumbre en torno a su futuro profesional, mientras su nombre circula con fuerza en rumores y versiones sobre una posible transición al campo mediático.

¿Chicharito Hernández se convertirá en analista deportivo?

Señalan que Chicharito estaría muy cerca de sumarse a los debates deportivos televisivos de ESPN (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En días recientes se filtró que una televisora deportiva privada estaría interesada en convertir a Chicharito en analista para generar controversia, y es que, su presencia en las redes sociales habría llamado la atención del canal para convertirlo en un perfil polémico para las coberturas y debates.

Diversas versiones, incluidas publicaciones de Juan Pablo Fernández en redes sociales, señalan que Chicharito estaría muy cerca de sumarse a los debates deportivos televisivos de ESPN.

La propuesta de incorporación habría surgido de Sergio Dipp, comentarista y amigo cercano del delantero, quien sugirió su nombre ante los directivos de la cadena para reforzar el equipo de analistas de cara a la Copa Mundial 2026.

Por su parte, el hijo de José Ramón Fernández compartió que la oferta sí existe, pero dependería de un factor: si Chicharito firma con algún club, no podrá unirse a ESPN, pero si queda como agente libre podría unirse a la cadena deportiva.

Chicharito Hernández no tiene equipo tras salir de Chivas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Les adelanto que si Javier ‘el Chicharito’ Hernández, no encuentra equipo, en enero estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN”, fue la publicación que realizó en sus redes a mediados de diciembre de 2025.

  • De concretarse, Hernández compartiría espacio con reconocidos analistas como José Ramón Fernández y Javier Alarcón en la cobertura televisiva previa y durante el Mundial 2026.
  • Chicharito asumiría un rol relevante en la programación especial dedicada a la participación de México en el evento, ampliando su trayectoria más allá de las canchas.
  • Por el momento, no existe un anuncio oficial sobre su fichaje por la cadena ESPN, pero la oportunidad se considera una opción atractiva mientras el delantero mexicano define su siguiente paso profesional.
  • Su experiencia previa en plataformas digitales y el contacto constante con la afición refuerzan su perfil para incursionar en la televisión tradicional.

