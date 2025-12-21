FIFA confirma la distribución de plazas para Los Ángeles 2028, este es el camino que México debe seguir para clasificar al torneo

Por primera vez en la historia, habrá más selecciones femeniles que varoniles en los Juegos Olímpicos. (Foto: Especial)

El Consejo de la FIFA aprobó la distribución de plazas para los torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en conjunto con la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI).

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, el torneo femenino de fútbol contará con 16 selecciones participantes, mientras que el torneo varonil solamente tendrá la participación de 12 países.

En el torneo femenino, Estados Unidos clasifica como anfitrión, seguido de 3 plazas para Concacaf, 4 para UEFA, 2 para CAF (África), 2.5 para AFC (Asia), 2.5 para CONMEBOL (Sudamérica) y 1 para OFC (Oceanía).

Por su parte, la rama varonil asigna a Estados Unidos el cupo de organizador, con 1 plaza para Concacaf, 3 para UEFA, 2 para AFC (Asia), 2 para CAF (África), 2 para CONMEBOL (Sudamérica) y 1 para OFC (Oceanía).

Una cita con la historia

La última vez que clasificaron a unos Juegos Olímpicos fue en Atenas 2004. (Mexsport)

La Selección Mexicana Femenil ha participado en una sola edición de los Juegos Olímpicos y fue en Atenas 2004, por lo que la expansión de plazas para Concacaf a tres cupos representa una oportunidad clave para regresar a la justa veraniega.

En aquella ocasión, México integró un grupo reducido de tres equipos junto a Alemania y China. A pesar de caer ante Alemania, el valioso empate frente a China y la diferencia de goles respecto al país asiático, le permitió avanzar a cuartos de final.

Lamentablemente para la Selección Mexicana, el conjunto brasileño fue muy superior al tricolor en ese encuentro con una goleada contundente de 5-0.

México tiene la mala fortuna de compartir confederación con dos potencias mundiales del fútbol femenil como Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el hecho de que la selección estadounidense clasifique como anfitrión deja tres plazas disponibles para Concacaf, abriendo una ventana de oportunidad para las dirigidas por Pedro López en su camino hacia Los Ángeles 2028.

El Clasificatorio Femenino de CONCACAF, programado para noviembre de 2026, definirá los boletos para el Mundial Femenil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Selección Mexicana busca regresar a unos Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana cuenta con una medalla de oro y una de bronce en la historia. (REUTERS/Paul Hanna)

A lo largo de los últimos años, México se ha convertido en una potencia del futbol varonil en los Juegos Olímpicos al conseguir una medalla de oro en Londres 2012 y una presea de bronce en Tokio 2020.

Tras el fracaso de no haber clasificado a París 2024, el tricolor busca regresar a una justa olímpica. Sin embargo, la tarea no será nada sencilla con la reducción de cupos a la región de CONCACAF, ya que solamente el campeón de la región obtendrá el boleto a Los Ángeles 2028.

La tarde del 11 de agosto de 2012 quedará grabada en la memoria de los aficionados como uno de los mayores logros en la historia del futbol mexicano.

En el mítico césped de Wembley, Londres, los dirigidos por Luis Fernando Tena hicieron vibrar al mundo al vencer 2-1 a Brasil, coronándose campeones olímpicos con un histórico doblete de Oribe Peralta.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, México regresó al podio al conquistar la medalla de bronce, tras imponerse por marcador de 3-1 a Japón.