Esto es lo que debe hacer Javier Aguirre para no quedar fuera de la Nations League

Javier Aguirre negó que la selección mexicana sienta un ambiente hostil en Honduras (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El pasado 15 de noviembre, la Selección Mexicana demostró que no han salido del bache en el cual se siguen sumergiendo desde el mundial de Qatar 2022. Después de un partido ríspido en tierras hondureñas, los dirigidos por Javier Aguirre se encuentran en una situación muy complicada, ya que es probable que queden fuera de las semifinales de la Nations League.

Después del fracaso que fue el mundial de Qatar para los jugadores aztecas, se implementó un nuevo “proyecto” que ha sido un sin sentido. Después de la copa del mundo, han pasado tres entrenadores en el banquillo nacional y ninguno es la respuesta para ayudar al país a salir de esta crisis deportiva. El “Vasco” tiene una oportunidad de revertir el penoso resultado en contra de Honduras este martes 19 de noviembre.

El desempeño del equipo mexicano en el juego de ida de la Nations League fue catastrófico, ya que lo que se esperaba fuera un trámite sencillo se convirtió en un desafío mayor. La falta de jugadores con la jerarquía necesaria para liderar en el campo y tomar decisiones acertadas fue evidente, lo que dejó al equipo en una posición vulnerable. Las imprecisiones y decisiones erróneas en el planteamiento inicial del juego fueron factores determinantes en el resultado adverso.

Las imprecisiones y decisiones erróneas en el planteamiento inicial del juego fueron factores determinantes en el resultado adverso/ (X / Selección Mexicana)

El entrenador Javier Aguirre enfrenta ahora el reto de realizar cambios significativos en el equipo para el próximo partido que es en dos días. Sin embargo, no todo está perdido ya que pese a la evidente carencia de talento de la generación actual, hay una series de soluciones que podrían servirle al entrenador mexicano, según el análisis de diversos periodistas deportivos.

Las tres soluciones para que México compita contra Honduras

Tomar una elección definitiva para la portería

Pese a los múltiples fracasos sumados a lo largo de los años, es claro que Memo Ochoa ha sumado una trayectoria importante en el futbol. Sin embargo, la historia no juega y es momento de tomar una elección definitiva para la portería mexicana. El día del partido realizó algunas buenas intervenciones, pero nuevamente cometió un error que le costó un gol en contra para su equipo.

El día del partido realizó algunas buenas intervenciones, pero nuevamente cometió un error que le costó un gol en contra para su equipo/ (AP Foto/Julio Cortez)

La Selección Mexicana no está hecha para rendir homenajes a las carreras de los jugadores, hoy por hoy y desde hace unas temporadas Luis Ángel Malagón es el mejor portero mexicano. El guardameta del Club América fue fundamental para el bicampeonato de su club y debería ser ya titular indiscutible para Aguirre o el entrenador que esté al mando de México.

Dejar de experimentar con las posiciones de los jugadores

En el partido de ida contra Honduras, Aguirre sorprendió con el parado táctico de lanugos de sus jugadores. Por ejemplo, Julián Quiñones comenzó como extremo derecho, un puesto que no es natural para el delantero mexicano. El jugador del Al-Qadisiya mostró su mejor nivel jugando por detrás del nueve en el Atlas; sin embargo, desde que se naturalizó mexicano no hemos visto prácticamente nada de él y en parte se debe a que no juega en el puesto en el que más determinante es.

Por ejemplo, Julian Quiñones comenzó como extremo derecho, un puesto que no es natural para el delantero mexicano/ Foto: Jovani Pérez

De igual manera, en el más reciente partido del cuadro azteca, sorprendió el cambio de perfiles en la defensa central. Con la baja de Johan Vásquez, se realizaron dos modificación en el apartado defensivo, pero esto se pudo solucionar con el ingreso de Jesús Orozco.

Hacer que los jugadores se hagan responsables

Pese a que Honduras no mostró un nivel impresionante, lograron derrotar a México con cierta facilidad. Una de las cosas que sorprendió fue la falta de carácter y personalidad en el terreno de juego por parte de los dirigidos por Javier Aguirre.

El experimentado entrenador debe detectar a un líder para sostener anímicamente al equipo en el campo de juego/ (AP Foto/Tony Gutiérrez)

El experimentado entrenador debe detectar a un líder para sostener anímicamente al equipo en el campo de juego. De igual manera, se necesita una plantilla más unida y comprometida con la playera de México.