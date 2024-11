Faitelson califica al América como un equipo “miserable y mediocre”

El América vs Pachuca está en riesgo por clausura del Estadio Ciudad de los Deportes (X/ @ClubAmerica)

Se aproxima el cierre del torneo Apertura 2024, las últimas jornadas del campeonato determinarán cómo quedará el play-in y quienes clasifican directo a la liguilla. El club América no tuvo el mejor desempeño a lo largo de este torneo, por lo que será de vital importancia estos últimos juegos.

Tras golear a Mazatlán con cinco goles, las águilas se ubicaron en el lugar ocho de la tabla general del torneo, por lo que aspirarían a lugares de repechaje o incluso de clasificación directa. Ante este panorama, David Faitelson explotó contra los azulcremas y los llamó “mediocres”.

Durante su análisis en su programa Faitelson sin censura de TUDN, se lanzó contra los americanistas, en especial contra quienes aseguran que el equipo de André Jardine está para tricampeón. Por ello, en su crítica se lanzó contra el conjunto de Coapa.

Lo primero que destacó es que el equipo tuvo una serie de irregularidades a lo largo del torneo, por lo que su situación únicamente refleja que son igual de “mediocres” que el resto de los equipos que están en esa posición.

Foto de archivo de aficionados del club América. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 26 de mayo de 2024. REUTERS/Henry Romero

“El América hoy, a dos fechas del final del torneo, es un equipo, con todo respeto, es un equipo del miserable y mediocre play-in”.

Y es que, en el inicio de su crítica aclaró que un juego con las condiciones en las que jugó Mazatlán, no le dan la posibilidad de pensar que serán tricampeones.

“Un 5- 0 en Mazatlán, ante una de las peores versiones que y recuerde de un equipo de Vucetich en toda su carrera, un equipo totalmente vulnerado, pero ya sabe usted que con el América hay una sobrerreacción cuando gana y también cuando pierde”

Por ello, agregó que enaltecer esa victoria es exagerado, pues no ha tenido un gran torneo.

“El equipo ha mejorado en los últimos partidos es indudable, y parece que viene recuperando jugadores, una forma de jugar y la confianza. Pero, decir que el bicampeón está de vuelta, y que nada lo detendrá hasta levantar por tercera vez un trofeo, me parece una exageración típica del americanismo, muchas veces arrogante, engreído, por decirlo de alguna manera”.

América ¡¿Está de vuelta?! @DavidFaitelson_ lo analiza SIN CENSURA



"Me parece una exageración típica del americanismo, MUCHAS VECES ARROGANTE, ENGREÍDO...Es un equipo del MISERABLE Y MEDIOCRE PLAY-IN"💣🔥👀#FaitelsonSinCensura

🔴En vivo por TUDN pic.twitter.com/Ha4IKAi4gK — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 5, 2024

Faitelson no bajó de “mediocre” lo que le pasó al equipo, por ello negó que tengan posibilidades de aspirar a ser campeones.

“El América está a 16 puntos del líder Cruz Azul, lo cual ya establece qué tipo de temporada ha tenido, y se puede utilizar cualquier cantidad de pretextos. Las lesiones, las inconsistencia en las alineaciones, que juega en un estadio que no es el suyo, pero nada de eso cabe en el América. Hoy muestra cierta mejoría y qué bueno, pero no sé si le alcanzará. Primero, para alcanzar la liguilla de forma directa, no depende totalmente de ellos, y luego para buscar el tricampeonato. La realidad se impone a un equipo inconsistente y muy lejos de los parámetros que alcanzó en las últimas temporadas”, expresó.