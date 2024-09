Canelo habría vetado a Faitelson otra vez para la pelea contra Edgar Berlanga

David Faitelson estaría vetado de la cobertura de la pelea Canelo vs Berlanga (X/@DavidFaitelson_)

En cuestión de días, Saúl Canelo Álvarez se enfrentará ante Edgar Berlanga por los títulos de los supermedianos. La noche del sábado 14 de septiembre, en La Vegas, el mexicano subirá al ring de nueva cuenta para defender sus fajillas en las 168 libras.

Pero, lejos del ring, Canelo se ha encargado de protagonizar algunas polémicas. Es sabido que el boxeador mexicano tiene algunas diferencias con periodistas deportivos, entre ellos está David Faitelson, de TUDN. En su última pelea contra Jaime Munguía no le permitió el acceso a pesar de que estaba acreditado.

Para el espectáculo de la noche mexicana en el T-Mobile Arena, Faitelson estaría vetado de la cobertura del combate, por lo que Canelo lo habría vetado por segunda ocasión. El comentarista de TUDN no podría ingresar al estadio para ver en vivo la pelea, tal como pasó cuando enfrentó a Munguía.

Canelo se prepara para enfrentar a Edgar Berlanga el próximo 14 de septiembre (IG/ @canelo)

En la conferencia de prensa de este miércoles 11 de septiembre, Faitelson no estuvo al interior del recinto donde fue el evento; sin embargo, tuvo enlaces con Carlos El Zar Aguilar. El controversial periodista se ubicó al exterior del T-Mobile y desde ahí dio su opinión sobre lo que espera del combate Canelo vs Berlanga.

¿Canelo vetó a Faitelson otra vez?

Este rumor de que Canelo le negó la acreditación aumentó cuando TUDN presentó su cartelera estelar para la pelea, y sobresalió que Faitelson no fue parte del panel de especialistas que estará narrando la pelea.

Aunque Faitelson ya está en Estados Unidos —y siguió la última conferencia previa al evento—, la televisora de Chapultepec habría optado por dejarlo fuera, esta decisión habría sido por la última experiencia de David cuando no lo dejaron pasaron para el pesaje de Canelo vs Munguía.

Canelo vetó a Faitelson en su pelea contra Munguía [X/@bustamantehuber]

Entre los especialistas que estarán en la cobertura, TUDN anunció a El Zar Aguilar, Iñaky Arzate, Mariana Barby Juárez, Ricardo Finito López y Marco Antonio Barrera. Pese a que Faitelson tiene conocimiento en boxeo y ha seguido la promoción de la pelea, el canal no lo incluyó.

Hasta el momento no se sabe si el polémico periodista estará participando a la distancia, o si estará totalmente fuera de la cobertura. Además, Faitelson no ha expresado alguna postura oficial al respecto del evento Canelo vs Berlanga.

En lo que sí ha insistido el analista deportivo es que el boxeador tapatío tiene que ganar por la vía del nocaut y, que al término del evento, debe confirmar a David Benavidez como su siguiente rival, a quien le ha huido por diferentes cuestiones.

Así se enteró Faitelson cuando Canelo lo vetó

Faitelson no pudo ver la pelea de Canelo en vivo (X/ @DavidFaitelson_)

Para la ceremonia de pesaje del evento Canelo vs Munguía, Fernando Schwartz reveló que Canelo le negó el acceso a varios compañeros de la prensa, entre ellos a David Faitelson. Por medio de redes sociales compartió la noticia y desató controversia.

Más tarde, el propio Faitelson compartió su postura de su situación. Después de que Canelo Álvarez venció a Jaime Munguía. Faitelson reveló la noticia en su programa “Faitelson sin censura”, explicó cómo se enteró abruptamente de la decisión que le impidió asistir al evento celebrado en el T-Mobile Arena.

David Faitelson detalló que, a pesar de haber completado todos los procedimientos necesarios y haber viajado con su equipo a Las Vegas, se le comunicó de un día para otro que su acreditación había sido rechazada.

Faitelson fue vetado de la cobertura de la pelea Canelo vs Munguía Crédito:X/ @TUDNMEX

Según Faitelson, el miércoles anterior a la pelea, cuando intentaba ingresar a la sala de prensa del hotel, presentó su acreditación pero los asistentes, tras varios minutos de murmullos y vueltas, le informaron que su acceso estaba denegado. De este modo, Faitelson no pudo asistir ni a la ceremonia del pesaje, ni al combate, ni a la conferencia de prensa posterior.

“Me invadió un poco de tristeza, luego de rabia y al final entendí que no pasaba nada. Soy totalmente responsable de mis críticas y declaraciones periodísticas”, sentenció en aquella ocasión.