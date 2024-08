Exhiben los lujos que Ana Gabriela Guevara disfruta mientras mexicanos compiten en París 2024

La directora de la CONADE es una de las funcionarias con mayores ingresos en el actual gobierno. Foto: Jovani Pérez

En el sexto día de competencias oficiales en los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara fue captada de nueva cuenta disfrutando de lujos gastronómicos. La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) volvió a desatar controversia por cenar en un reconocido restaurante de París.

Y es que, desde que empezó la competencia en París 2024, Ana Gabriela Guevara no ha sido vista en algún evento en donde estén compitiendo mexicanos, incluso cuando cayeron las dos medallas de playa y broce, no acudió. Los únicos lugares en donde ha destacado su presencia ha sido en restaurantes gourmet de la capital de Francia, escenario que ha desatado un sinfín de comentarios sobre su gestión al frente de la CONADE.

Fue por medio de redes sociales que circuló una imagen que captó a Ana Guevara cenando, pese a que declaró que no llevaba acompañante para los Juegos Olímpicos, en estas dos ocasiones se le ha apreciado junto a otra mujer, que también porta acreditación de París 2024.

La imagen se viralizó la tarde de este jueves 1 de agosto, fue la periodista Lourdes Mendoza quien se encargó de señalar a la exvelocista del nuevo lugar al que acudió, según la colaborada del Financiero, Ana Gabriela Guevara cenó en el restaurante La Comete.

Cabe apuntar que anteriormente se filtraron imágenes de ella cenando en el Au Pied de Cochon, reconocido restaurante de la capital de Francia. Estos dos eventos sirvieron para que los internautas se lanzaran en contra de la directora de la CONADE, pues desde que asumió su cargo en el deporte mexicano ha protagonizado diferentes polémicas por las becas y apoyos a los deportistas.

Además, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la medallista olímpica de Atenas 2004 ha sido señalada como la funcionaria más corrupta, según la encuentra México Elige.

En consecuencia, estas dos imágenes de ella cenando en reconocidos restaurantes de Francia despertó la inconformidad de los

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante al que acudió Ana Gabriela Guevara?

De acuerdo con lo que describe en su página oficial, una tapa ronda en el precio de los 5 euros, que en pesos mexicanos es cerca de 101.97 pesos ($101.97 MXN), las entradas a la carta están entre los 7 a los 10.50 euros, es decir entre los 142.76 pesos hasta los 214.14 pesos mexicanos.

Cabe apuntar que el restaurante se caracteriza por ofrecer platillos como el popular ratatouille, en cuanto a los precios de los platillos ronda entre los 14 hasta los 23 euros, por lo que en pesos mexicanos el valor alcanza entre los 285.52 pesos hasta los 469.07 pesos mexicanos por plato.

Qué dijo Ana Gabriela Guevara sobre la reservación en hotel de lujo para París 2024

Antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) enfrentó una controversia respecto al hospedaje en París. Durante una conferencia de prensa, Ana Gabriela Guevara, directora de la institución, abordó la supuesta deuda de 75 mil euros en concepto de reservaciones en un hotel de cinco estrellas.

Dejó en claro que CONADE no hará uso de esas habitaciones lujosas ni solicitará más acreditaciones para el evento. En relación a quienes viajarán a París, señaló que estarán acompañados por el subjefe de emisión y la directora de alto rendimiento.

“No tiene sentido solicitar habitaciones si no tenemos acreditaciones. Desde el principio se notificó que no ocuparíamos esas habitaciones”, expresó.

La polémica, destapada por una publicación de Beatriz Pereira de la revista Proceso, señaló que la CONADE podría tener una deuda por reservar en el Hotel Barriere Le Fouquet’s. En respuesta, Guevara aclaró que la instancia ha dejado este asunto en manos del Comité Olímpico Mexicano (COM), liderado por María José Alcalá. “Las habitaciones reservadas quedaron a cargo del COM y no sabemos quién las ocupará”, afirmó la funcionaria.