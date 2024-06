América ya fue notificado sobre la investigación contra Brian Rodríguez por presunta violación

Brian Rodríguez sería investigado por una presunta violación agravada ante la FGJ (Foto: cuartoscuro)

Luego de que terminó el Clausura 2024 de la Liga MX, y que el club América se coronó bicampeón, surgió el reporte de que un jugador de la plantilla americanista habría cometido un delinto de presunta violación agravada, más tarde se dio a conocer que el posible involucrado sería Brian Rodríguez.

El delantero habría sido acusado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por presunta violación. La víctima habría impuesto una denuncia a principios de mayo contra el jugador uruguayo y otras dos personas involucradas.

El propio Brian Rodríguez comunicó en redes sociales que los hechos de los que se le acusaban eran falsos, más tarde dejó México para reportarse con la selección de Uruguay.

El atacante de las Águilas ya se encuentra en territorio sudamericano con su selección de cara a la Copa América 2024. Foto: Jovani Pérez

Sin embargo, las autoridades de la FGJ ya tendrían información para proceder con la investigación. Este 6 de junio, el periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta oficial de X (Twitter) que las autoridades ya habrían notificado a la directiva del club América sobre la indagatoria que se tiene contra el jugador.

Como parte de la formalización del caso, personal de la FGJ CDMX habría contactado al conjunto de Coapa para informarles sobre la situación de su futbolista, además, le habrían pedido información al equipo donde actualmente juega el implicado.

Por otra parte, según con lo que expuso el periodista especializado en la fuente, la Embajada de Uruguay en México fue notificada del caso, por lo que le habrían pedido detalles de las razones migratorias del jugador para abandonar el país, la embajada tendría que dar un reporte de la situación del jugador de América.

Formalizan indagatoria contra Brian Rodríguez por presunta violación (X/ @c4jimenez)

Y es que, cuando la noticia se dio a conocer en la prensa mexicana, ese mismo día Brian Rodríguez salió de México. Aunque más tarde se aclaró que se debió a su convocatoria con la selección de Uruguay, ese gesto generó controversia.

Infobae México intentó contactar al club América, pero no dio respuesta de la información que ya circula. Y es que hasta el corte de información de las 16:00 horas, la directiva águila no ha expresado alguna postura al respecto.

Brian Rodríguez niega acusaciones de violación

Brian Rodríguez, delantero del Club América, negó rotundamente las acusaciones de violación que surgieron en su contra, explicando que su salida del país fue debido a su llamado a la selección de Uruguay para disputar la Copa América. La noticia se conoció el pasado 28 de mayo de 2024, cuando el jugador refutó las alegaciones a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Brian Rodríguez niega acusaciones de una supuesta violación (IG/@brianrodriguez_10)

Rodríguez calificó los rumores sobre su huida del país como “totalmente falsos”. En su mensaje, enfatizó que los actos de los que se le acusa no están alineados con sus valores y afirmó que sus abogados ya están trabajando en el caso para limpiar su imagen. Rodríguez eliminó el comunicado de sus redes sociales horas después de haberlo publicado, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

“Por medio del presente comunicado, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos. Quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores”, publicó en redes sociales.