México

Nadie lo sabe, pero hay dos actores mexicanos que han sido testigos de todas las Copas del Mundo

Ambos artistas tienen una amplia trayectoria en la televisión y cine nacional

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Siluetas de un hombre con sombrero y una mujer elegante, frente a un estadio iluminado y pantallas con fotos de futbolistas en blanco y negro.
Las siluetas de reconocidos actores mexicanos se alzan frente a un estadio, rodeados de imágenes de jugadores, simbolizando su presencia en la historia de todas las Copas del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada Mundial, México late con historias que trascienden el futbol. Entre las gradas, los recuerdos y la emoción de cada torneo, hay dos nombres de que se mantienen como testigos vivos de todas las ediciones.

Ellos han visto pasar a generaciones de futbolistas, han sentido el pulso de los cambios sociales y han acompañado a millones de familias frente a la televisión, desde el primer silbatazo en Uruguay 1930 hasta la actualidad.

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Una silueta masculina y otra femenina de espaldas observan un televisor retro que exhibe imágenes históricas de fútbol sobre una bandera italiana.
La silueta de una actriz y un actor mexicanos, testigos de todas las Copas del Mundo, contempla en un televisor retro la evolución del fútbol, enmarcado por los colores de la bandera italiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes son los dos actores mexicanos que han estado vivos en todos los mundiales?

La cuenta indie505 en Instagram viralizó que Sergio Corona ha estado vivo en los 23 mundiales que se han disputado, un dato que lo convierte en un referente para quienes han seguido la historia del futbol con pasión familiar.

El actor mexicano nació el 7 de octubre de 1928, dos años antes de que el balón rodara en el primer Mundial.

Sergio Corona infarto
(Captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, María Victoria, actriz nacida en 1923 y quien actualmente tiene 103 años, también ha sido testigo de todas las Copas del Mundo, y su presencia en la cultura popular mexicana la ha hecho parte de la memoria colectiva que se activa cada cuatro años cuando inicia el torneo más importante del planeta.

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El dato no es menor: desde Uruguay 1930 hasta 2026, Sergio Corona y María Victoria pueden decir que han vivido cada Copa, con sus historias personales entrelazadas a la del futbol.

En esos casi cien años, ambos han visto la transformación del país y han acompañado a generaciones que crecieron con sus personajes en la televisión, mientras el futbol se convertía en parte esencial de la identidad nacional.

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro.
Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, la diva María Victoria se mantiene como uno de los últimos íconos vivientes del cine de oro. (IG María Victoria)

Mientras Corona debutaba en los escenarios y después en la pantalla chica, la Selección Mexicana participaba en los primeros mundiales, enfrentando a potencias y regresando a casa con aprendizajes.

María Victoria, con su estilo único y su voz inconfundible, también es parte de esa generación que vio nacer el futbol profesional en México y la expansión global del torneo.

Quiénes son Sergio Corona y María Victoria

Sergio Corona, originario de Pachuca, es uno de los actores y comediantes más longevos en México. Su carrera abarca décadas de participación en cine, televisión y teatro.

Es reconocido por su papel en Como dice el dicho y por su capacidad para conectar con el público a través del humor y la nostalgia. A lo largo de su vida, Corona ha sido testigo de los logros y descalabros del futbol mexicano, siendo parte del imaginario popular que acompaña cada Copa del Mundo.

Sergio Corona
Sergio Corona (Ig sergiocoronaoficial)

María Victoria, actriz y cantante, nació en Guadalajara y es conocida por su personaje de “Inocencia” y su larga trayectoria en el mundo del Cine de Oro Mexicano.

Su voz y presencia han sido parte del soundtrack de varias generaciones de mexicanos. María Victoria ha compartido la emoción de cada mundial, tanto en la vida privada como desde los escenarios, haciendo de cada torneo un motivo para reunirse en familia.

México y la historia del Mundial: un recorrido de casi un siglo

México participó en el partido inaugural del primer Mundial en 1930, enfrentando a Francia en Montevideo. Desde entonces, la Selección Mexicana ha sido protagonista en 17 ediciones y ha albergado tres Copas del Mundo, en 1970, 1986 y 2026.

Primer plano de María Victoria, mujer mayor de cabello oscuro rizado, blazer negro bordado con flores, aretes grandes y lápiz labial rojo. Fondo con reconocimientos
La legendaria actriz y cantante María Victoria, de 103 años, reaparece luciendo elegante con un blazer negro bordado y llamativos aretes, mostrando su vitalidad y legado. (YouTube: Imagen Televisión)

Cada torneo ha significado un punto de encuentro para las familias mexicanas, y figuras como Sergio Corona y María Victoria representan ese lazo entre la cultura popular y la pasión futbolera.

A lo largo de los 23 mundiales, ambos artistas han sido testigos de goles inolvidables, derrotas dolorosas y celebraciones multitudinarias. Su longevidad es testimonio de que hay historias que trascienden la cancha y se quedan para siempre en la memoria de los aficionados.

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