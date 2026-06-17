Mató y robó a su hermano en Oaxaca: así fue detenido

Pese a que se escondió las autoridades lograron dar con él poara enfrentar la justicia Foto: Fiscalía Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra R.G.C. por el delito de homicidio calificado por el que fue señalado como probable responsable de la muerte de su hermano en la región del Istmo de Tehuantepec, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Según la FGEO, la investigación estableció que entre la víctima y el imputado existía un vínculo de parentesco en línea directa de consanguinidad, pues eran hermanos, un dato que formó parte de los elementos integrados en la causa penal.

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El caso se vinculó con hechos ocurridos el 10 de febrero de 2026, cuando la víctima, también identificada como R.G.C., se encontraba en inmediaciones de San Miguel Ecatepec, agencia perteneciente al municipio de Magdalena Tequisistlán, en el Istmo, según el expediente referido por la Fiscalía.

En ese punto, la víctima fue agredida con disparos de arma de fuego. Las lesiones provocadas por la agresión le causaron la muerte, de acuerdo con la descripción del hecho asentada en la carpeta que dio origen a la causa penal.

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Tras el homicidio, la FGEO inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, con el objetivo de integrar los datos de prueba necesarios para esclarecer lo sucedido, identificar al probable responsable y sustentar una solicitud judicial.

La Fiscalía informó que, como resultado de esos trabajos, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de R.G.C. en los hechos, lo que abrió la puerta a la solicitud de una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

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Con esos elementos, la institución obtuvo el mandato judicial y se procedió a su cumplimiento. La ejecución de la orden se realizó por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de acuerdo con el reporte oficial de la FGEO.

Una vez cumplimentada la orden, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió para continuar con el proceso correspondiente dentro de la causa penal, según la Fiscalía. La institución no detalló el lugar exacto de la captura ni el estado procesal inmediato posterior al traslado.

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La FGEO sostuvo que el caso se investigó dentro del marco de los delitos de alto impacto en la entidad y reiteró que sus áreas ministeriales mantuvieron el seguimiento del expediente para integrar la información necesaria que permitiera solicitar la acción judicial contra el imputado.

En su comunicación, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señaló que mantuvo el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y con rigor científico para garantizar el acceso a la justicia de víctimas directas e indirectas, además de combatir delitos de alto impacto en las distintas regiones del estado.

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La FGEO ejecutó una orden de aprehensión contra R.G.C. por homicidio calificado en el Istmo de Tehuantepec.

El crimen ocurrió el 10 de febrero de 2026 en inmediaciones de San Miguel Ecatepec , en Magdalena Tequisistlán , según la Fiscalía.

La investigación estableció que imputado y víctima eran hermanos y la captura fue realizada por la AEI.