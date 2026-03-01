Sustitutos de sal en personas con hipertensión: qué tipos son mejores, saludables y seguras para el corazón

Las personas diagnosticadas con hipertensión deben priorizar el uso de sustitutos de sal para cuidar su salud cardiovascular y controlar los niveles de presión arterial.

De acuerdo con la Dra. Amil López Viéitez, dietista-nutricionista y directora del Centro de Nutrición Dieta Coherente, el consumo excesivo de sodio se asocia con un riesgo elevado de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y complicaciones renales.

El papel del sodio y los riesgos de un consumo elevado

La sal común está compuesta principalmente por cloruro de sodio. El sodio juega un papel fundamental en la regulación del agua dentro de las células y permite el correcto funcionamiento de los músculos y nervios.

No obstante, el consumo elevado de sodio puede provocar hipertensión arterial, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, mal funcionamiento de los riñones y se ha vinculado con ciertos tipos de cáncer, detalló la especialista.

El consumo recomendado de sodio es de 1.500 miligramos al día, con un máximo de 2.300 miligramos (2,3 gramos). Esa cantidad equivale, como referencia, a aproximadamente una cucharadita de café de sal al día. “El exceso de sodio obliga al riñón a excretarlo, lo que favorece la alta incidencia de hipertensión arterial y cardiopatías”, subrayó la Dra. López Viéitez.

Freepik

Proceso de adaptación: educar el paladar

Reducir progresivamente la cantidad de sal en la alimentación es una estrategia clave para quienes han recibido un diagnóstico de hipertensión.

La Dra. López Viéitez recomendó iniciar un proceso de educación del paladar, disminuyendo la concentración de sal en los platillos y evitando aquellos alimentos con alto contenido de sodio. El objetivo es adaptar el gusto personal a sabores menos salados, lo que contribuye al control de la presión arterial.

Tipos de sales alternativas y su impacto en la salud

Existen diversas opciones de sustitutos de sal para personas con hipertensión. Las siguientes alternativas fueron destacadas por la especialista consultada:

Sal de potasio: compuesta por cloruro potásico, no contiene sodio y ayuda a disminuir la presión arterial ya que el potasio compite con el sodio en el organismo.

Sal vegetal: elaborada a partir de vegetales deshidratados como ajo, cebolla, alcaparras o perejil. Estas sales aportan menos sodio que la sal común y concentran los minerales presentes en los vegetales.

Sal de sésamo o gomasio: originaria de Japón, combina semillas de sésamo con una pequeña cantidad de sal marina. Es ideal para ensaladas, sopas o panadería y aporta un sabor suave sin exceder el consumo de sodio.

Especias y condimentos: aliados para dar sabor sin riesgos

Especias y condimentos: aliados para dar sabor sin riesgos (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de los sustitutos de sal, la Dra. López Viéitez aconsejó emplear condimentos y sazonadores naturales para realzar el sabor de los alimentos sin añadir sodio en exceso. Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

Limón ácido para ensaladas y sopas.

Semillas de girasol o ajonjolí, que aportan grasas saludables y textura crujiente.

Ajo en polvo o fresco, para potenciar el gusto de los platillos.

Cebolla blanca o morada, que añade sabor y una sensación crujiente sin requerir grandes cantidades.

Aceite de oliva aromatizado con laurel, romero, clavo de olor, ajo o cúrcuma, permitiendo experimentar con diferentes combinaciones de hierbas y especias.

“Las personas con hipertensión suelen enfrentar dificultades para adaptarse a una dieta baja en sal, pero existen alternativas que ayudan a controlar la presión arterial sin sacrificar el sabor”, precisó la Dra. López Viéitez.

Recomendaciones y límites seguros de consumo

El consumo diario de sal debe situarse por debajo de los 5 gramos, incluso en personas con tendencia a la presión baja, advirtió la experta. “No se recomienda superar los 2,3 gramos de sodio al día, ya que un exceso incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales”, informó la Dra. López Viéitez.

Para quienes buscan alternativas a la sal común, es fundamental leer las etiquetas de los productos y optar por sustitutos bajos en sodio o sin sodio. Además, la combinación de condimentos naturales y sales alternativas permite mantener el sabor en la dieta diaria y proteger la salud del corazón.