Industria minera no denunció casos de extorsión en reunión con Gabinete de Seguridad, afirma Sheinbaum

La presidenta de México dijo que en una reunión de ayer con el Gabinete de Seguridad y la industria minera del país, se acordó tener una mayor comunicación para evitar casos de extorsión

Sheinbaum habló sobre la reunión
Sheinbaum habló sobre la reunión que tuvo el pasado lunes la industria minera con el gabinete de Seguridad. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) es la encargada de informar sobre los avances en la investigación de la desaparición de los 10 mineros, y el paradero de los cinco que faltan de localizar.

La mandataria nacional expuso que el pasado lunes hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, en la que habían participado la mayor cantidad de industrias mineras de México, con el gabinete de seguridad.

“La Fiscalía General de la República es quien debe informar, o el gabinete de Seguridad, ayer hubo una reunión con la Cámara de la Industria Minera, donde participaron la mayor cantidad de industrias mineras en el país, con el gabinete de seguridad, para poder tener una relación mayor en caso de que vivan alguna situación de extorsión o de este tipo, no lo manifestaron en la reunión, es decir, no plantearon que hubiera un tema de extorsión en las minas”, señaló Sheinbaum.

Dijo que “así fue la reunión, eso no quiere decir que no vaya a ocurrir o que no haya ocurrido en algún caso, y en todo caso se tiene que investigar, ya tiene la relación directa con el gabinete de seguridad para poderse atender en caso de que se presente una situación de extorsión o alguna otra situación relacinada con problemas de seguridad”.

Cinco de los mineros desaparecidos
Cinco de los mineros desaparecidos aún no son localizados. (Especial)

La mandataria dijo que la industria minera solicitó mayor comunicación y a partir de la reunión de ayer, se dio una comunicación más directa con el gabinete federal.

Sheinbaum dijo que la FGR estaba investigando y ellos eran quienes tenían que informar avances. “Buscamos que puedan, en el momento en que así se permita la investigación, dar mayor información”, expuso la presidenta de México.

Claudia Sheinbaumla mañaneraminerosextorsiónseguridadPalacio NacionalGabinete de Seguridadpolítica mexicanamexico-noticias

