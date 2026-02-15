México

Jugo bioactivo: qué es y cómo ayuda a aliviar dolores musculares y establecer una barrera contra virus

Diversos estudios respaldan beneficios en la salud de esta combinación, siempre que se entienda el alcance real de lo que puede lograrse en una semana

Esta combinación concentra vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que actúan de forma conjunta sobre el sistema inmune, la inflamación y la salud cardiovascular. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Tomar durante siete días un jugo elaborado con manzana, zanahoria, jengibre, naranja y limón no es una moda aislada. Esta combinación concentra vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que actúan de forma conjunta sobre el sistema inmune, la inflamación y la salud cardiovascular.

La ciencia respalda varios de estos efectos, siempre que se entienda el alcance real de lo que puede lograrse en una semana.

Defensas más fuertes

La base inmunológica de este jugo está en los cítricos y la zanahoria. La naranja y el limón aportan vitamina C, mientras que la zanahoria es rica en betacarotenos, precursores de la vitamina A.

Un estudio publicado en Frontiers in Immunology señala que la vitamina C es esencial para la función de los leucocitos. A su vez, The Journal of Nutrition documenta que la vitamina A es clave para mantener la integridad de las mucosas, consideradas la primera barrera frente a virus y bacterias.

Efecto esperado en siete días: una mejor capacidad de respuesta del sistema inmune ante agentes externos.

Menos inflamación y estrés oxidativo

El jengibre y la manzana aportan compuestos fenólicos con acción antiinflamatoria. El gingerol, presente en el jengibre, ha demostrado inhibir citocinas proinflamatorias, según investigaciones recogidas en Journal of Medicinal Food. La manzana, por su parte, contiene quercetina, un flavonoide que el American Journal of Clinical Nutrition asocia con una reducción del daño oxidativo celular.

Efecto esperado en siete días: disminución de la sensación de pesadez corporal y alivio de molestias articulares leves.

Efecto esperado en siete días: una mejor capacidad de respuesta del sistema inmune ante agentes externos. (Freepik)

Corazón y circulación bajo la lupa

La zanahoria aporta potasio, mientras que la naranja suma flavonoides como la hesperidina. Un estudio del Nutrition Journal encontró que el consumo regular de jugo de naranja se asocia con una reducción de la presión arterial sistólica. Investigaciones citadas por Medical News Today destacan que el potasio contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos.

Efecto esperado en siete días: apoyo a la circulación y a la salud del endotelio vascular.

Digestión ligera y el mito del “détox”

No existe evidencia de que un jugo “limpie” el hígado en una semana. Sin embargo, la ciencia sí respalda beneficios digestivos concretos. Estudios en Food & Function indican que el jengibre estimula el vaciado gástrico y reduce la dispepsia. Además, los ácidos cítricos del limón pueden mejorar la absorción de ciertos minerales.

Efecto esperado en siete días: digestiones más ligeras y mayor regularidad intestinal, siempre que se conserve la fibra.

Paso a paso: cómo preparar el jugo

Ingredientes:

  • 1 manzana con cáscara
  • 2 zanahorias medianas
  • 1 trozo pequeño de jengibre fresco (2–3 cm)
  • El jugo de 1 naranja
  • El jugo de ½ limón
  • Agua al gusto

Preparación:

  1. Lava y desinfecta bien frutas y verduras.
  2. Corta la manzana y la zanahoria en trozos medianos.
  3. Coloca todos los ingredientes en la licuadora.
  4. Añade un poco de agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Consume de inmediato, preferentemente por la mañana.

En siete días no hay milagros, pero sí señales medibles de apoyo al sistema inmune, digestivo y cardiovascular cuando este jugo se integra a una alimentación equilibrada.

Tomar durante siete días un jugo elaborado con manzana, zanahoria, jengibre, naranja y limón no es una moda aislada. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México)

Posibles efectos secundarios para hipertenso

Al usar extractor y retirar la fibra, el azúcar natural de la fruta se absorbe más rápido. El consumo excesivo de jugos sin fibra puede elevar la glucosa en sangre. La recomendación es clara: licuar en lugar de extraer para conservar la fibra de la manzana y la zanahoria.

