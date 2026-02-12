Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Las autoridades acudieron al sitio tras una denuncia ciudadana. Crédito: SSEM

Una operación conjunta de cuerpos federales, estatales y municipales permitió la inhabilitación de una toma clandestina de Gas LP en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la acción se realizó tras una alerta ciudadana recibida este 11 de febrero de 2026, lo que movilizó a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto con elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Municipal de Melchor Ocampo.

Imágenes compartidas por la SSEM mediante sus canales oficiales revelaron el estado en que fue localizada la toma clandestina y la fuga cuando arribaron los elementos de seguridad.

Respuesta inmediata tras llamada anónima

Reportes oficiales indicaron que la intervención comenzó cuando el sistema de emergencias del Estado de México recibió una llamada anónima que reportaba una supuesta fuga de gas en un terreno agrícola, ubicado en la comunidad de San Francisco Tenopalco, dentro de la jurisdicción de Melchor Ocampo.

Según la SSEM, al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de una columna de humo blanco, lo que motivó el acordonamiento preventivo del área por parte de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la propia SSEM.

Personal especializado trabajando en la inhabilitación de la toma clandestina.

Posteriormente, el personal de Seguridad Física de Pemex verificó el punto señalado y confirmó que se trataba de una toma clandestina destinada a la extracción ilegal de Gas Licuado de Petróleo, mejor conocido como Gas Lp.

La paraestatal procedió de inmediato a anular la conexión irregular y asegurar la zona para evitar riesgos a la población y al medio ambiente.

Coordinación entre autoridades y acciones preventivas

La SSEM informó que las autoridades acudieron al llamado cuando se encontraban realizando recorridos de vigilancia establecidos en las Mesas de Paz interinstitucionales, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad en la región, lo que habría facilitado la atención conjunta en el sitio.

En el dispositivo participaron agentes federales, estatales y municipales, quienes mantuvieron el resguardo del predio hasta que el personal especializado de Pemex culminó las diligencias técnicas necesarias.

Tras inhabilitar la toma, las autoridades informaron que Pemex quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

Pemex brinda estos medios para denunciar y combatir el robo de hidrocarburos

El robo de hidrocarburos incluye la sustracción, transportación, posesión y venta ilegal de estos productos. Según reportes de autoridades, este delito afecta directamente a la economía del país y representa un riesgo para las familias y el medio ambiente.

Por esa razón, Pemex tiene a disposición de la ciudadanía varios canales de denuncia para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el mercado ilícito de hidrocarburos.

Datos presentes en el sitio web de la paraestatal indican que las denuncias pueden realizarse de manera anónima, durante las 24 horas de los 365 días del año, a través de los siguientes medios:

Lada sin costo: 800 228 9660

Correo electrónico: vigilante@pemex.com

Teléfono en la Ciudad de México: 55 1944 2500, extensiones 79000 y 49121