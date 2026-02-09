México

Capturan a extranjero y aseguran tigre tras operativo federal en Puerto Vallarta, Jalisco

Las acciones fueron realizadas por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República

El operativo fue realizado en una zona residencial de Puerto Vallarta. Crédito: Secretaría de Marina

Una acción conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina culminó en la detención de un hombre extranjero y la incautación de un tigre en una zona residencial de Puerto Vallarta, estado de Jalisco.

El despliegue fue resultado de la colaboración entre las instituciones federales, que coordinaron esfuerzos para intervenir en la colonia El Caloso, donde se localizó al presunto infractor y al animal exótico.

Las autoridades no detallaron el país de origen del detenido, únicamente señalaron que es extranjero.

Detalles del operativo

El operativo se desarrolló en la colonia El Caloso, una zona residencial de Puerto Vallarta, Jalisco.

En este lugar, las autoridades localizaron y aseguraron a una tigresa de la especie Panthera tigris, de aproximadamente un año de edad.

El animal, identificado como hembra joven, se encontraba en posesión del hombre de nacionalidad extranjera detenido durante la intervención.

Felino asegurado. Crédito: Secretaría de Marina.

Las autoridades informaron que el aseguramiento se realizó de manera precautoria, priorizando el resguardo y bienestar del ejemplar.

Participación interinstitucional

La Décima Segunda Zona Naval encabezó la participación naval, mientras que la FGR y su brazo operativo, la AIC, lideraron las acciones de investigación y detención.

Según el reporte oficial, la AIC, integrada en la estructura de la FGR, se encargó de ejecutar la detención precautoria del presunto infractor y de coordinar el aseguramiento del tigre.

Esta colaboración evidencia la operatividad conjunta y la capacidad de respuesta ante la presencia de especies exóticas y posibles delitos, fortaleciendo la vigilancia e inspección en la región.

Disposición de la persona detenida y del tigre ante autoridades competentes

El felino fue resguardado por las autoridades. Crédito: Secretaría de Marina.

Tras la detención del hombre de nacionalidad extranjera y el aseguramiento de la tigresa, ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El presunto infractor fue remitido para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Por su parte, el felino asegurado también fue puesto bajo resguardo de las instancias oficiales responsables, quienes deberán decidir el destino del animal y garantizar su protección. De esta forma, autoridades buscaron lograr el cumplimiento de los procedimientos legales tanto para la persona involucrada como para la especie exótica incautada.

Otros aseguramientos similares en México

Tigre rescatado en casa de Cuautitlán Izcalli (Gob. Izcalli)

Al igual que en el caso de Puerto Vallarta, donde se aseguró una tigresa, el pasado 22 de enero de 2026 autoridades rescataron un tigre en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El operativo se llevó a cabo tras reportes sobre la presencia del animal en un domicilio particular.

La Profepa intervino, aseguró el ejemplar y dispuso su traslado a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en Puebla, donde el tigre quedó bajo resguardo y atención especializada.

En la información oficial no se reportó la detención de ninguna persona vinculada a la posesión del felino.

