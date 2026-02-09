“Alerta Presidencial” vuelve a aparecer en celulares tras sismo en Oaxaca

Usuarios reciben alerta sísmica con leyenda presidencial pese a promesas de cambio.

La tarde de este domingo 8 de febrero, un sismo de magnitud 5.7 registrado en el estado de Oaxaca activó la alerta sísmica en diversas zonas del país y volvió a generar polémica por la aparición del mensaje “Alerta Presidencial” en teléfonos celulares, a pesar de que el Gobierno federal había anunciado que esa leyenda sería eliminada.

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 horas, tiempo local, y fue detectado por los sistemas de monitoreo sísmico, lo que permitió la activación preventiva del alertamiento para advertir a la población y facilitar la aplicación de protocolos de seguridad.

Epicentro del sismo en Oaxaca y zonas donde se percibió

De acuerdo con reportes preliminares, el sismo tuvo su epicentro a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que favoreció que el movimiento fuera perceptible en varias regiones del estado, principalmente en zonas cercanas a la costa.

Sismo de 5.7 en Oaxaca activa alerta sísmica y no se reportan daños ni lesionados. (X @SismologicoMX)

Habitantes de distintas localidades reportaron haber sentido el temblor de forma moderada.

Hasta el cierre de este reporte, no se han confirmado daños estructurales ni personas lesionadas, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo ante posibles réplicas.

El epicentro se localizó en el océano Pacífico, una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas frente a la costa sur de México, condición que explica la frecuencia de estos eventos.

Alerta sísmica vuelve a activarse en celulares

Tras el sismo, miles de usuarios recibieron la alerta directamente en sus teléfonos móviles mediante el sistema Cell Broadcast.

Gobierno de la CDMX lamenta que mensaje de texto no llegara a todos los celulares Crédito: Cuartoscuro

Sin embargo, en numerosos dispositivos volvió a aparecer la leyenda “Alerta Presidencial”, acompañada de un sonido de emergencia, lo que generó confusión y reavivó críticas en redes sociales.

Esto ocurrió pese a que, semanas atrás, autoridades federales informaron que el mensaje sería modificado o eliminado, luego de la controversia generada por su uso durante sismos previos y el simulacro nacional de septiembre de 2025.

Postura de Claudia Sheinbaum sobre la “Alerta Presidencial”

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en enero pasado sobre este tema y dejó claro que la leyenda no tiene relación con la Presidencia, además de expresar su inconformidad por la confusión que genera entre la población.

Claudia Sheinbaum aclaró que el mensaje en los celulares no depende de la Presidencia. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante una conferencia matutina, la mandataria pidió revisar por qué el mensaje seguía apareciendo y señaló que se trataba de una alerta de Protección Civil, no de un aviso presidencial, por lo que solicitó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atender el tema.

En respuesta, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que trabaja en lineamientos para homologar el mensaje de alerta sísmica en todos los dispositivos y operadores, eliminando la referencia a “Alerta Presidencial”, aunque hasta ahora no se ha anunciado una fecha concreta para su implementación.

Qué cambiará en la alerta sísmica del celular

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los ajustes contemplan:

Eliminar la leyenda “Alerta Presidencial” .

Unificar el mensaje en todos los celulares , sin importar marca u operador.

Mantener el carácter obligatorio y automático de la alerta.

Garantizar que siga activándose incluso en modo silencio.

Mientras estos cambios se concretan, el sismo registrado en Oaxaca evidenció que el mensaje cuestionado continúa apareciendo, pese a la postura pública expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum y los anuncios oficiales sobre su modificación.