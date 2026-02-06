El ejercicio que te ayuda a dormir mejor si lo practicas después de los 50 años, según la ciencia

Adoptar nuevos hábitos de entrenamiento muscular puede transformar la noche y aportar mejoras al bienestar físico y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir profundamente toda la noche se ha vuelto cada vez más esquivo para muchas personas mayores de 50 años, un fenómeno que afecta tanto el bienestar físico como mental.

Así lo señala un reciente análisis científico publicado en Family Medicine and Community Health el cual indica que la clave para lograr un sueño de calidad reside en el entrenamiento de fuerza, y no necesariamente en el ejercicio aeróbico ni en las pastillas.

Este hallazgo se sustenta en una revisión sistemática que analizó distintos tipos de actividad física en personas mayores, en especial aquellas que presentan insomnio o sueño fragmentado.

Por qué el entrenamiento de fuerza ayuda a combatir el insomnio

De acuerdo con la información, el entrenamiento de fuerza, realizado con pesas, bandas elásticas o incluso con el propio peso corporal, logró reducciones más marcadas en el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI), un parámetro ampliamente utilizado en la investigación sobre descanso nocturno.

La revisión argumenta que, aunque caminar o correr siguen siendo opciones beneficiosas, la fuerza muscular tiene un impacto superior en la percepción y la calidad real del sueño.

La Dra. Victoria Fernández Sánchez, jefa del Servicio de Neurofisiología de Hospital Quirónsalud Málaga, refuerza la relevancia de adoptar rutinas saludables de sueño, subrayando que “el sueño no es un lujo, sino una función biológica imprescindible”, ya que durante la noche el sistema nervioso se repara y recupera energía.

Según explica condiciones como el estrés, los horarios irregulares, las cenas copiosas, el uso de pantallas antes de dormir y la ausencia de rutinas contribuyen a los problemas de descanso en la población española.

La especialista sostiene que el insomnio no debe aceptarse como una consecuencia inevitable del envejecimiento, porque afecta directamente el equilibrio físico, emocional y mental de las personas.

Y es que después de los 50, se observa una disminución progresiva de las horas de sueño —una media de 6,5 horas diarias, acompañada de una sensación generalizada de descanso insuficiente y frecuentes despertares nocturnos, tanto en mayores como en personas jóvenes.

El entrenamiento de fuerza se posiciona como la clave para mejorar la calidad del sueño en personas mayores de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La musculatura, el secreto ignorado del descanso para mayores

El artículo enfatiza que el entrenamiento de fuerza debe integrarse en un conjunto más amplio de hábitos saludables. La Dra. Fernández Sánchez aconseja mantener horarios regulares, cenar ligero y temprano, limitar las pantallas antes de dormir y reservar la cama solo para el descanso. Además, recuerda la importancia de no automedicarse y acudir a un profesional si los problemas persisten, alteran el ánimo o afectan notablemente el funcionamiento diario.

Si nunca se ha practicado entrenamiento de fuerza, es fundamental consultar a un especialista para diseñar un plan adaptado a la condición física individual, insiste el análisis.

Los mecanismos exactos por los que la fuerza beneficia el sueño todavía están bajo investigación, pero los resultados de la revisión son consistentes: incorporar más ejercicios de fuerza puede traducirse en un descanso más reparador para quienes han cruzado el umbral de los 50 años.