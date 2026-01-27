México

Las personas que beben café tienen una microbiota más diversa, señalan especialistas y estudios científicos

Una serie de investigaciones recientes está transformando el papel de esta popular bebida en la salud, con datos que exploran cómo influye en el bienestar intestinal y cardiovascular

Un hallazgo destacado vincula el consumo regular con una mayor diversidad de bacterias intestinales, lo que podría traducirse en beneficios para el cuerpo.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la percepción del café ha dado un giro considerable gracias a investigaciones que profundizan en su impacto sobre la salud humana.

Tim Spector, reconocido experto en microbiota y cofundador de la empresa de nutrición Zoe, sostiene que existe una vinculación directa entre el consumo habitual de café y una mayor diversidad microbiana intestinal, tal como ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

Este enfoque, respaldado por un estudio publicado en Nature, revela que las personas que beben café con regularidad presentan un microbioma intestinal más variado que quienes no lo consumen.

Las investigaciones recientes muestran que el café contribuye a aumentar la diversidad del microbioma intestinal, lo que impacta positivamente en la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una taza de café podría mejorar tu microbioma: bacterias aliadas, beneficios cardíacos y un mito derribado

De acuerdo con el especialista, y los estudios científicos, esta diversidad bacteriana se traduce en un riesgo del 15% menor de padecer enfermedades cardiovasculares.

En este sentido, etre los últimos hallazgos destaca la identificación de al menos cien especies bacterianas relacionadas con el consumo de café.

Dentro de estas, la bacteria Lawsonibacter asaccharolycticus sobresale por los efectos beneficiosos sobre la salud pues se detecta en cantidades de seis a ocho veces superiores en quienes toman café, y contribuye a la formación de metabolitos que regulan los procesos inflamatorios.

El aporte nutricional de una taza tradicional de café, de unos 240 mililitros, va más allá de la simple cafeína.

Spector enfatiza que este volumen aporta entre 7 y 12 miligramos de magnesio y 80 a 120 miligramos de potasio diarios, cantidades significativas para cubrir parte de los requerimientos básicos.

Un estudio publicado en Nature respalda que quienes beben café regularmente tienen un microbioma intestinal más variado en comparación con los no consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una taza filtrada ofrece aproximadamente 1,5 gramos de fibra soluble, cantidad equiparable a la que contiene una mandarina y que, según el experto, coadyuva a mantener el equilibrio del ecosistema digestivo.

La visión médica sobre el café no siempre ha sido positiva. Spector recuerda que durante la década de 1980, predominaba la creencia de que el café era perjudicial, especialmente para la salud cardíaca: “Cuando estudiaba medicina en la década de 1980, se creía que era muy peligroso, especialmente para el corazón”.

Tim Spector, reconocido experto en microbiota, destaca la relación entre el consumo diario de café y una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares. (IG: tim.spector)

El café y la nueva visión: lo que revela la ciencia

Aunque una sola taza brinda este beneficio, el especialista recomienda un consumo diario de entre dos y tres tazas como pauta saludable, aunque advierte sobre añadir azúcar o productos ultraprocesados al café, ya que esto neutraliza sus beneficios. Además, persona con problemas de reglujo o gastritis deben reducir estas cantidades.

A la evidencia científica reseñada por Spector, se suman las conclusiones de investigaciones difundidas en European Heart Journal, donde se indica que un consumo moderado de café puede reducir la mortalidad general y se asocia con una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas.

