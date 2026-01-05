Sheinbaum reveló que habló con los presidentes de Colombia y España tras la captura de Maduro en Venezuela

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una entrevista con Reuters en la Ciudad de México, México 22 de septiembre de 2022. REUTERS/Raquel Cunha

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con sus homólogos de España y Colombia tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que tuvo una llamada telefónica con Pedro Sánchez y con Gustavo Petro tras la captura del presidente Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.

Información en desarrollo...