Sheinbaum reveló que habló con los presidentes de Colombia y España tras la captura de Maduro en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con sus homólogos de España y Colombia tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que tuvo una llamada telefónica con Pedro Sánchez y con Gustavo Petro tras la captura del presidente Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.
Información en desarrollo...
