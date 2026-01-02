Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mañana del viernes 2 de enero, habitantes de San Vicente de las Flores, el Salamanca, Guanajuato, hallaron una bolsa negra con restos humanos, cerca de las vías del ferrocarril.

En el lugar, además del descubrimiento de los restos, se encontraron cartulinas con mensajes, aunque no se ha especificado el contenido de los mismos.

Elementos de la policía municipal y estatal llegaron a la escena y encabezaron las acciones iniciales para asegurar el área y preservar posibles pruebas.

Posible víctima de un secuestro

Poco después, personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se incorporó a las labores, iniciando las primeras investigaciones y recopilando evidencias fundamentales para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La tensión en el municipio se ha visto acentuada debido a que, días previos al hallazgo, se había reportado la privación de la libertad de una persona en la misma localidad, un antecedente que ahora es considerado relevante por las autoridades encargadas de la investigación.

Hallazgo de madres buscadoras en Guanajuato

Madres buscadoras y autoridades encuentran cuerpos en Guanajuato (Infobae)

Colectivos de Madres Buscadoras encontraron siete cuerpos de jóvenes en una fosa clandestina de Silao, Guanajuato, antes de que terminara el año.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que solo tres de los cadáveres encontrados han sido identificados oficialmente y serían personas de entre 20 y 25 años. La identificación del resto permanece en manos de los forenses, que continúan los análisis para determinar su identidad y las circunstancias de su muerte.

El sitio fue intervenido por primera vez el 25 de noviembre pasado, después de que el colectivo de Madres Buscadoras de Guanajuato localizó tres cadáveres en el interior de una casa en obra negra ubicada en la comunidad San Diego El Grande, sobre la carretera Silao–Trejo.

Al día siguiente, las autoridades confirmaron la existencia de la fosa. El 3 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato actualizó los datos y reportó la localización de dos cuerpos más, elevando la cifra total a cinco víctimas en ese momento.

La inquietud porque pudieran existir más restos llevó a que las Madres Buscadoras regresaran al inmueble, donde continuaron con las labores de rastreo, esta vez usando herramientas manuales como palas, picos y varillas, concentrando la búsqueda en el patio, donde ya se habían encontrado restos anteriormente.

En esa segunda etapa de búsqueda, y tras varias horas de trabajo, el colectivo localizó dos cuerpos adicionales, completando así los siete confirmados hasta hoy. Tras el aviso al ministerio público, personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y agentes ministeriales aseguraron el predio y procedieron al levantamiento conforme al protocolo judicial.