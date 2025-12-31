México

Procesan a tres personas tras asaltar Zona Industrial de Guadalajara, robaron más de un millón de pesos

Los implicados habían intentado huir tras chocar con un vehículo

Responsables de asalto fallido en
Responsables de asalto fallido en Guadalajara. (FOTO: Fiscalía del Estado de Jalisco)

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la detención en flagrancia de tres hombres armados presuntamente implicados en un violento asalto contra personal de una empresa del sector alimenticio en la Zona Industrial de Guadalajara, donde fue posible recuperar más de un millón 100 mil pesos en efectivo, además de mercancía y armas de fuego.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre al rededor de las 11:30 horas, cuando las víctimas descendían de un vehículo en el cruce de las calles 22 y 5, donde fueron interceptadas por tres sujetos armados que las despejaron de:

  • 3 bolsas con dinero en efectivo
  • 14 cajas de chocolates

Persecución y detención tras el asalto

Las primeras investigaciones apuntan que un repartidor que presenció el robo, solicitó apoyo a elementos de la Policía de Investigación, quienes patrullaban la zona como parte de labores preventivas.

Los asaltantes intentaron huir, no
Los asaltantes intentaron huir, no tuvieron éxito. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la denuncia, se desplegó un operativo que derivó en una persecución contra los presuntos responsables, quienes intentaron huir a bordo de una motocicleta.

Durante la fuga, los sospechosos se impactaron contra un vehículo y cayeron al pavimento. Posteriormente intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados y asegurados metros más adelante por los agentes investigadores.

Armas, dinero y mercancías asegurados

En el lugar, las autoridades recuperaron de manera íntegra:

  • 1 millón 100 mil 690 pesos en efectivo
  • 14 cajas de chocolate
  • 3 armas de fuego: una Remington RP9 calibre 9 milímetros, una pistola STAR calibre 9 milímetros y una Walther PPK calibre .380
  • 1 motocicleta Bajaj modelo 2017

Tras el arresto, las víctimas identificaron plenamente a Héctor “N”, Alejandro “N” y Ulises “N” como los responsables del asalto.

Vinculados a proceso y prisión preventiva

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la audiencia de control, un juez calificó de legal la detención y los vinculó a proceso por los delitos de robo calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Los implicados podrían recibir hasta
Los implicados podrían recibir hasta 15 años de prisión. (Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua)

Asimismo, como medida cautelar se dictó prisión preventiva oficiosa por un año para cada uno de los imputados.

Finalmente, la Fiscalía del Estado señaló que las penas que podrían enfrentar los acusados alcanzarían hasta 15 años de prisión y reiteró que los delitos cometidos con violencia no quedarán impunes, al mantener una actuación firme y coordinada para proteger la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía.

