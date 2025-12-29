México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así los ciudadanos podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 29 de diciembre al corte de las 15:00 horas.

Calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Aceptable", lo que significa un riesgo "Moderado" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital.

Esto debe ser considerado por todos los capitalinos y mexiquenses que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 3 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" si se va a estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Aceptable

Cuajimalpa (CUA): Aceptable

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Aceptable

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sheinbaum anuncia entrega de 30 mil pesos a familias afectadas por el Tren Interoceánico

La mandataria informa que el recurso cubrirá gastos urgentes como traslados y atención inicial

Infobae

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Descubre las canciones que están

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

La alcaldesa de Uruapan declaró que la persona capturada estaría ligada con un grupo de Whatsapp

Detienen a otra persona por

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca en vivo: Sheinbaum visita a los heridos por el incidente

El accidente, que dejó víctimas mortales, ocurrió la mañana del 28 de diciembre, cuando el tren se salió de las vías a la altura de Nizanda

Descarrilamiento del Tren Interoceánico en

Clara Brugada reporta baja de delitos y reducción de homicidios a la mitad en la CDMX

A pesar de la reducción en ciertos delitos, seis de cada diez capitalinos se sienten inseguros

Clara Brugada reporta baja de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a otra persona por

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

Quién fue Nelson Flores, pieza clave del narco entre los Mara Salvatrucha y la Mafia Mexicana en Tijuana

Cuánto cuesta el Lamborghini involucrado en la balacera de Zapopan, Jalisco

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja tres muertos y cuatro heridos: atacantes usaron armas de alto calibre

ENTRETENIMIENTO

Descubre las canciones que están

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Luis “Potro” Caballero, Fernanda de la Mora y Salvador Zerboni: rumores de presunta infidelidad tras la separación

Loreto Peralta responde a quienes la critican por aparecer en la casita de Bad Bunny tras despreciar al reguetón

Noroña arremete contra Pedrito Sola por su critica al accidente del Tren Interoceánico: “Eres un cerdo”

DEPORTES

El mensaje que Lucas Ocampos

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026

Cuáles serán los técnicos mexicanos en el Clausura 2026