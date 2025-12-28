Rocío Nahle ofrece apoyo a Oaxaca tras percance del Tren Interoceánico

La colaboración entre Veracruz y Oaxaca permite una atención ágil a las víctimas del descarrilamiento. (Facebook Rocío Nahle)

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ofreció apoyo institucional al estado de Oaxaca luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado este domingo en el Istmo de Tehuantepec.

La mandataria informó que se comunicó con su homólogo oaxaqueño, Salomón Jara Cruz, para coordinar acciones y brindar el respaldo necesario ante la emergencia, en un contexto de cooperación regional entre ambas entidades.

Coordinación interestatal ante la emergencia

Rocío Nahle señaló que, desde que se tuvo conocimiento del percance, se activaron los canales de comunicación con el gobierno de Oaxaca para acompañar las labores de atención y auxilio a las personas afectadas.

La gobernadora de Veracruz activó los protocolos de emergencia y garantizó atención médica a los afectados.

Destacó que el sistema de salud en la zona del Istmo operó conforme a los protocolos de emergencia, con el objetivo de garantizar atención médica oportuna a quienes lo requirieran.

La gobernadora subrayó la relación de trabajo permanente entre Veracruz y Oaxaca, sustentada en acuerdos de coordinación para la seguridad y la gobernabilidad, así como en un vínculo histórico, cultural y social que ha permitido una respuesta conjunta en situaciones críticas.

Qué ocurrió en el Istmo de Tehuantepec

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que el Tren Interoceánico se descarriló a la altura de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

El incidente ocurrió en la Línea Z, que conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, específicamente en el kilómetro Z-230+290, con dirección a Matías Romero Avendaño.

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec experimentó recientemente un descarrilamiento en la Línea Z, cerca de Nizanda, Oaxaca.

En la unidad viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

La Secretaría de Marina detalló que el tren cayó a un talud de aproximadamente siete metros de altura, lo que derivó en un operativo inmediato de rescate.

Atención médica y operativo de rescate

De acuerdo con información oficial, al menos 20 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales locales para su valoración y atención médica.

La Secretaría de Marina desplegó recursos terrestres y aéreos, así como personal especializado en sanidad naval, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Al menos 20 personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales locales para su atención. (Facebook/Gobierno del Estado de Oaxaca)

El Gobierno de Oaxaca informó que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia y que se movilizó personal de Protección Civil estatal, Policía Vial y servicios de ambulancias para auxiliar a las personas afectadas y resguardar la zona.

Entre las acciones desplegadas se encuentran:

Traslado de personas lesionadas a hospitales cercanos.

Despliegue de ambulancias terrestres y una ambulancia aérea.

Participación de personal de sanidad naval y cuerpos de rescate.

Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Investigación y seguimiento del incidente

La Secretaría de Marina indicó que, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, se inició el levantamiento de información técnica y operativa para determinar las causas del descarrilamiento.

Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal permanece atento a los trabajos de atención a los usuarios del Corredor Interoceánico. | YouTube Claudia Sheinbaum

Paralelamente, se mantiene la coordinación interinstitucional para atender el suceso y restablecer condiciones de seguridad en la zona.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal se mantiene atento a los trabajos de atención a usuarios del Corredor Interoceánico y adelantó que se ampliará la información conforme avancen las investigaciones.

En este contexto, el respaldo expresado por Rocío Nahle se suma a los esfuerzos de coordinación regional para atender la emergencia y acompañar a Oaxaca en la atención a las personas afectadas.