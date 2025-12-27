Se debate entre la vida y la muerte niño de 6 años tras caer en manteca hirviendo

El sufrimiento de un pequeño ha marcado la noche de Navidad. Entre la desesperación familiar y la atención médica incesante, la historia apunta a un inminente traslado internacional que aún no se concreta. (Andina)

Un trágico accidente doméstico mantiene en estado crítico a un niño de seis años en Aguascalientes. El menor sufrió quemaduras severas en el 50% de su cuerpo luego de caer accidentalmente en un cazo con manteca hirviendo mientras su familia cocinaba en casa durante la noche del 25 de diciembre.

El pequeño, identificado como Emiliano, fue trasladado de inmediato al Hospital General de Zona 3 del IMSS, donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

Los médicos tratan de estabilizar al menor con quemaduras en la mitad de su cuerpo, mientras analizan la posibilidad de trasladarlo a una clínica especializada fuera del país. (Foto: Agencia ANDINA)

Su condición es delicada y los doctores evalúan la posibilidad de enviarlo a un centro especializado en Galveston, Texas, aunque el traslado aún no ha podido concretarse debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente en el hogar

El incidente ocurrió alrededor de las 8:20 p.m., cuando la familia del menor se encontraba preparando alimentos en su domicilio. En un descuido, Emiliano cayó dentro del recipiente que contenía manteca en estado de ebullición.

La situación generó momentos de desesperación entre los familiares, quienes rápidamente buscaron ayuda médica. El niño fue ingresado con quemaduras profundas en abdomen, tórax, espalda y extremidades superiores, lo que lo mantiene en una condición crítica.

Estado de salud y atención médica

Los especialistas del hospital han confirmado que el menor presenta lesiones de alto riesgo, que requieren cuidados intensivos y seguimiento constante.

Emiliano permanece hospitalizado bajo vigilancia estricta; su traslado a un centro especializado dependerá de su estabilización y la disponibilidad de instalaciones adecuadas para tratar quemaduras pediátricas complejas. (Especial)

La posibilidad de trasladarlo a Estados Unidos responde a la necesidad de contar con instalaciones altamente especializadas en el tratamiento de quemaduras pediátricas.

Sin embargo, el traslado depende de que Emiliano logre estabilizarse lo suficiente para soportar el viaje. Mientras tanto, el personal médico en Aguascalientes trabaja para mantenerlo con vida y reducir el riesgo de complicaciones como infecciones o fallas orgánicas.

Prevención y llamado a la conciencia

Este caso pone de relieve la importancia de la prevención de accidentes domésticos, especialmente en espacios como la cocina, donde los niños son más vulnerables. Los recipientes con líquidos calientes, estufas y cazos representan un riesgo constante si no se toman medidas de seguridad adecuadas.

El caso de Emiliano pone en evidencia la vulnerabilidad infantil ante líquidos calientes, destacando la necesidad de supervisar cuidadosamente a los menores y mantener medidas de seguridad durante la preparación de alimentos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades médicas han reiterado que la supervisión cercana de los menores es fundamental para evitar tragedias de este tipo. Asimismo, recomiendan mantener a los niños alejados de áreas de preparación de alimentos y utilizar medidas de protección cuando se manipulan líquidos en altas temperaturas.

El accidente de Emiliano es un recordatorio doloroso de que un descuidado instante puede cambiarlo todo. Hoy, el pequeño se debate entre la vida y la muerte, mientras su familia y médicos luchan por darle una oportunidad de recuperación.