Ocho heridos graves y 30 lesionados en aparatosa carambola en la autopista Veracruz-Puebla

Choque en carretera Puebla-Cordoba (@GN_Carreteras/X

La mañana de este viernes se registró una aparatosa carambola sobre la autopista Veracruz-Puebla, a la altura de la gasolinera Los Cafetos, que dejó como saldo ocho personas con lesiones de gravedad y al menos 30 con heridas menores, además de cuantiosos daños materiales.

En el percance estuvieron involucradas ocho unidades vehiculares, entre ellas una pipa, un camión de transporte de personal y varios vehículos particulares, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vialidad por varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en un tramo donde las condiciones climáticas adversas redujeron la visibilidad y el exceso de velocidad habría sido un factor determinante para que los conductores no lograran frenar a tiempo.

Testigos señalaron que, tras el impacto inicial, se produjo una reacción en cadena que terminó por involucrar a las demás unidades, algunas de las cuales quedaron severamente dañadas.

Ocho lesionados fueron trasladados al hospital

Accidente múltiple a la altura de los cafetos en la autopista Córdoba-Orizaba (@fran_morenog84/X)

Al lugar acudieron elementos de emergencia, bomberos, personal de rescate urbano de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como efectivos de la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad, quienes abanderaron la zona para prevenir nuevos accidentes y facilitar las labores de auxilio. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y ocho personas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos, donde permanecen bajo observación médica debido a la gravedad de sus heridas.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la presencia de una pipa que transportaba hipoclorito de sodio, sustancia utilizada comúnmente como desinfectante industrial. Ante el riesgo potencial, las autoridades realizaron una inspección exhaustiva de la unidad para descartar fugas o derrames que pusieran en peligro a la población y a los rescatistas. Tras la revisión, se informó que no se detectó fuga del químico, y únicamente se localizó una leve fuga de diésel, la cual fue contenida sin mayores complicaciones.

Mal clima y alta velocidad, factores del accidente

Accidente múltiple a la altura de los cafetos en la autopista Córdoba-Orizaba (@fran_morenog84/X)

Personal especializado permaneció en el sitio para vigilar la unidad siniestrada y coordinar las maniobras de retiro, mientras se aplicaban los protocolos de seguridad correspondientes. Capufe recomendó a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal, ya que el tránsito se vio afectado por cierres parciales y desvíos temporales.

Las autoridades federales señalaron que se abrirá una investigación para determinar con precisión la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, reiteraron que el clima y la velocidad inmoderada habrían sido las principales causas del choque múltiple, aunque no se descarta que otros factores, como el estado de la carpeta asfáltica o la distancia entre vehículos, hayan contribuido al percance.

Finalmente, Protección Civil hizo un llamado a los conductores que circulan por la autopista Veracruz-Puebla a respetar los límites de velocidad, mantener una distancia segura y conducir con mayor cautela durante condiciones climáticas desfavorables, a fin de evitar accidentes de gran magnitud como el ocurrido este viernes, que dejó no solo personas lesionadas, sino también afectaciones significativas a la circulación y pérdidas materiales considerables.