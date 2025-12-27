Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Spotify actualizó su ranking con los 10 podcast más escuchados del momento en México confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en México

1. Billions Club: The Series

Billions Club: The Series is Spotify’s original video series celebrating artists as they reach the milestone of 1 billion streams on a single track. In each episode, artists receive their Billions Club plaques and reflect on the stories behind their biggest hits. Whether sharing personal memories or engaging in creative activities tied to their music, the series gives fans an intimate look into the moments that made these tracks iconic. Billions Club: The Series highlights the powerful connection between artists, their music, and the fans who helped them achieve this incredible milestone.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

5. EXTRA ANORMAL

Podcast Extra Anormal es el rincón donde lo inexplicable cobra vida. Desde los rincones más oscuros del misterio hasta las dimensiones ocultas del más allá, aquí exploramos todo lo paranormal, sin límites. Somos una de las voces más escuchadas en México para quienes buscan respuestas, experiencias reales, teorías ocultas y fenómenos que desafían la lógica. Cada episodio es una puerta abierta hacia lo desconocido: fenómenos sobrenaturales, avistamientos, conspiraciones, rituales ancestrales y encuentros que estremecen el alma. ¿Te atreves a cruzarla?

6. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

7. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. José Antonio Badía: Elbadiablo Eduardo Espinosa: NingunEduardo Mario López Capistrán: MarioLopezCapi

8. Hermanos de Leche

Iván Fematt "La Mole" y Adrián Marcelo, semana a semana, te traen un show prohibido que no nos dejarían pasar en ningún otro lugar.

9. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

10. Dimes y Billetes

Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de forma sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Moris Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas, la educación e inclusión financiera, son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Sígueme en redes sociales morisdieck.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.