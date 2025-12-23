México

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino reporta el estado en en vivo de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas del 22 de diciembre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: DL9892

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 10:00

Estado: Demorado

Vuelo: DL9893

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 11:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4740

Destino: Las Vegas

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4142

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:56

Estado: Demorado

Vuelo: VB1182

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:20

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:40

Estado: Demorado

Vuelo: VB1126

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:40

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1426

Destino: Veracruz

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:50

Estado: Demorado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 19:30

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Conagua pronostica lluvias y frío durante la Nochebuena en México

En estas fiestas, varias regiones vivirán chaparrones, ráfagas intensas y mañanas heladas

Conagua pronostica lluvias y frío

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 22 de diciembre en vivo: reabren circulación en Insurgentes dirección México - Cuernavaca

Sigue las últimas actualizaciones del tránsito en el Valle de México y retrasos en rutas importantes

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

La CFE refuerza su papel en la protección ambiental y el suministro eléctrico nacional

La administración eficiente de los embalses hidroeléctricos fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional

La CFE refuerza su papel

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

La agrupación indicó que se trata de su último concierto de este 2025, por lo que invitó a todos sus fans

Sonido Gallo Negro anuncia presentación

Manifestantes instalan “posada contra la gentrificación” en la México-Cuernavaca

Los organizadores alertan que los proyectos vinculados al Mundial de Futbol 2026 podrían agravar la problemática

Manifestantes instalan “posada contra la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez vinculó a proceso al

Juez vinculó a proceso al presunto asesino de Gail Castro, hermano de Markitos Toys

Quién es “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, detenido en Monterrey, Nuevo León

Incendian recicladora en Uruapan por presunto cobro de piso y hallan dos cuerpos abandonados en autopista

Partido de béisbol termina en balacera en Oaxaca: un muerto y tres heridos en el Istmo

Convoy navideño del Cártel de la Sierra reparte dulces en Guerrero tras guerra entre grupos criminales | Video

ENTRETENIMIENTO

Sonido Gallo Negro anuncia presentación

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

Así fue el momento en que Momo Guzmán le dice adiós a su personaje de Burrita Burrona

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 22 de diciembre

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple México

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

DEPORTES

Este es el plan del

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025

Esto hizo Je’Von Evans, luchador de la WWE, con una camiseta de las Chivas que le regaló un fan en plena función

Shocker causa preocupación entre sus fans al reaparecer en pelea: “Ya ni debería luchar”