México

Procesan a dos personas que transportaban más de 60 millones de pesos de marihuana en un camión en Yucatán

Luis “N” y José “N” fueron asegurados junto con más de una tonelada de marihuana

El cargamento asegurado (SSP Yucatán)
Un par de sujetos fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud debido a que fueron detenidos cuando llevaban más de una tonelada de marihuana en Yucatán, un cargamento valuado en más de 60 millones de pesos.

El 22 de diciembre la Fiscalía general de la República (FGR) informó sobre la situación legal de Luis “N” y José “N”, quienes además de la cannabis también llevaban clorhidrato de metanfetamina, tetrahidrocannabinol y clobenzorex.

La autoridad juzgadora determinó un plazo de tres meses para las averiguaciones además de que dictó la medida de prisión preventiva en contra de los dos hombres.

“El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Yucatán, reunió los datos de prueba contundentes para que el Juez de Control dictara la vinculación a proceso”, es parte de lo compartido por la institución encabezada por Ernestina Godoy.

El vehículo también fue asegurado
El vehículo también fue asegurado (FGR)

Cabe desatacar que dichos sujetos trataron de escapar de una revisión al camión con caja seca que conducían, pero finalmente fueron capturados por elementos de seguridad estatal en el Puesto de Control Fitosanitario sobre la carretera Campeche-Mérida, específicamente a la altura de Umán.

Hallan marihuana y metanfetamina

Los uniformados recibieron apoyo de un binomio canino, con lo que pudieron encontrar un total de 109 paquetes emplayados que contenían sustancias secas y aceitoso.

Tras las revisiones periciales, fue determinado que al interior de la unidad había más de una tonelada de marihuana, aproximadamente 35 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, además de THC.

Parte de la cannabis asegurada
Parte de la cannabis asegurada (FGR)

Un aseguramiento millonario de drogas en Yucatán

Si bien el reporte reciente de las autoridades no detalla la fecha en la que Luis “N” y José “N” fueron asegurados, el pasado 30 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó sobre la detención de dos individuos y el aseguramiento de más de una tonelada de marihuana.

Los hechos sucedieron en la carretera Campeche–Mérida, el camión de carga blanco procedía de Jalisco y tenía como destino Quintana Roo

El nombre de los detenidos en dicha ocasión (José Juan “N”, de 26 años, originario del estado de Puebla, y Luis Enrique “N”, de 45 años, originario del Estado de México) coincide con los reportes recientes de la FGR.

Dentro del vehículo había “drogas sintéticas y naturales, consistentes en marihuana, cristal y crack, con un valor económico estimado en aproximadamente 69 millones de pesos”, según destacaron las autoridades estatales.

