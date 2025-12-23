Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

La posesión de una licencia de conducir constituye un requisito esencial para que los residentes del Estado de México puedan transitar legalmente en sus vehículos.

En la semana en curso, la Secretaría de Movilidad del Estado de México puso en operación módulos itinerantes con el objetivo de simplificar y acelerar el trámite para quienes necesitan obtener el permiso vehicular.

La introducción de estas unidades móviles pretende responder al incremento en la demanda y descentralizar la prestación del servicio, facilitando que personas de diversas zonas realicen sus gestiones sin desplazamientos extensos.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex de forma rápida

Las unidades móviles que brindarán atención esta semana en el Estado de México estarán ubicadas en los municipios de Hueypoxtla, Villa Victoria, Amecameca y Tepetlixpa. El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Hueypoxtla (22 y 23 de diciembre)

Calle Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55670, Hueypoxtla, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Villa Victoria (22 y 23 de diciembre)

Av. Lázaro Cárdenas s/n, entre Guadalupe Victoria y El Encino, Col. Centro, C.P. 50960, Villa Victoria, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Amecameca (22 y 23 de diciembre)

Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Tepetlixpa (26 de diciembre)

Calle Pablo Sidar s/n, Col. Centro, C.P. 56880, Tepetlixpa, Estado de México (Plaza Cívica Benito Juárez).

¿Qué documentos debo llevar a las unidades móviles para tramitar mi licencia de conducir del Edomex?

Los documentos exigidos para realizar el trámite en cualquiera de las unidades móviles comprenden: acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con foto, comprobante de domicilio, examen de conocimientos aprobado, Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (exclusivo para la licencia tipo C), Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y el comprobante de pago de derechos.

Los conductores pueden obtener el Formato Universal de Pago en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Costos por tramitar la licencia de conducir en el Estado de México

En la página oficial de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, los importes vigentes para obtener licencias se distribuyen según el tipo y la duración solicitada. El Permiso Provisional “A” corresponde a $3,420 pesos por un año. El Permiso Provisional “B” requiere $719 pesos para el periodo de un año y $963 pesos para dos años. Para solicitar un duplicado de licencia se debe abonar $486 pesos por un año, mientras que la constancia tiene un valor de $109 pesos para el mismo lapso.

En cuanto a la licencia de Automovilista “A”, los precios actuales resultan: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años. Los mismos valores aplican para la licencia de Motociclista “C”. Para la licencia de Chofer de Servicio Particular “E”, los montos fijados son $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Quienes necesiten información complementaria sobre el permiso vehicular pueden acceder a la plataforma smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.