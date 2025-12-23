México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El permiso constituye una condición indispensable para que los residentes del Estado de México circulen legalmente en su automóvil

Guardar
Unidades Móviles que brindarán atención
Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

La posesión de una licencia de conducir constituye un requisito esencial para que los residentes del Estado de México puedan transitar legalmente en sus vehículos.

En la semana en curso, la Secretaría de Movilidad del Estado de México puso en operación módulos itinerantes con el objetivo de simplificar y acelerar el trámite para quienes necesitan obtener el permiso vehicular.

La introducción de estas unidades móviles pretende responder al incremento en la demanda y descentralizar la prestación del servicio, facilitando que personas de diversas zonas realicen sus gestiones sin desplazamientos extensos.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex de forma rápida

Las unidades móviles que brindarán atención esta semana en el Estado de México estarán ubicadas en los municipios de Hueypoxtla, Villa Victoria, Amecameca y Tepetlixpa. El horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México).

  • Hueypoxtla (22 y 23 de diciembre)

Calle Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55670, Hueypoxtla, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

  • Villa Victoria (22 y 23 de diciembre)

Av. Lázaro Cárdenas s/n, entre Guadalupe Victoria y El Encino, Col. Centro, C.P. 50960, Villa Victoria, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Amecameca (22 y 23 de diciembre)

Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 56900, Amecameca de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles para tramitar la
Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex esta semana (X@SEMOV_Edomex)
  • Tepetlixpa (26 de diciembre)

Calle Pablo Sidar s/n, Col. Centro, C.P. 56880, Tepetlixpa, Estado de México (Plaza Cívica Benito Juárez).

Unidades móviles para tramitar la
Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex esta semana (X@SEMOV_Edomex)

¿Qué documentos debo llevar a las unidades móviles para tramitar mi licencia de conducir del Edomex?

Los documentos exigidos para realizar el trámite en cualquiera de las unidades móviles comprenden: acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con foto, comprobante de domicilio, examen de conocimientos aprobado, Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (exclusivo para la licencia tipo C), Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y el comprobante de pago de derechos.

Los conductores pueden obtener el Formato Universal de Pago en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México.

Costos por tramitar la licencia de conducir en el Estado de México

En la página oficial de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, los importes vigentes para obtener licencias se distribuyen según el tipo y la duración solicitada. El Permiso Provisional “A” corresponde a $3,420 pesos por un año. El Permiso Provisional “B” requiere $719 pesos para el periodo de un año y $963 pesos para dos años. Para solicitar un duplicado de licencia se debe abonar $486 pesos por un año, mientras que la constancia tiene un valor de $109 pesos para el mismo lapso.

Conoce dónde estarán las unidades
Conoce dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Estado de México (X@SEMOV_Edomex)

En cuanto a la licencia de Automovilista “A”, los precios actuales resultan: $719 pesos por un año, $963 pesos por dos años, $1,287 pesos por tres años y $1,712 pesos por cuatro años. Los mismos valores aplican para la licencia de Motociclista “C”. Para la licencia de Chofer de Servicio Particular “E”, los montos fijados son $942 pesos por un año, $1,256 pesos por dos años, $1,675 pesos por tres años y $2,232 pesos por cuatro años.

Quienes necesiten información complementaria sobre el permiso vehicular pueden acceder a la plataforma smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirEdomexLicencia de conducir EdomexUnidades móvilesTramites vehicularesmexico-noticias

Más Noticias

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

Las jornadas del 24 y 31 de diciembre concentraron cifras elevadas de hechos violentos, mientras algunas entidades federativas no reportaron casos

La Navidad y el Año

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Desde que el mariachi se volvió un referente de México ningún otro género musical había resonado tanto a nivel mundial

2025: los corridos tumbados alcanzan

SAT 2025: este es el trámite que debes realizar antes del 31 de diciembre para evitar sanciones

Las personas inscritas en el RFC deberán asegurarse de tener actualizados sus datos, ya que su omisión será considerada una infracción

SAT 2025: este es el

Revocación de mandato, fuero y reforma electoral, así será la agenda del Congreso en 2026, según Monreal

El coordinador de Morena anticipa una agenda legislativa cargada y decisiva para el próximo año

Revocación de mandato, fuero y

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 23 de diciembre en vivo: cierran Bosques de la Reforma a la altura de Fábrica de Cartuchos

Infórmate de todo lo que acontece en las calles y avenidas en tiempo real

Bloqueos y manifestaciones en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amplían 3 meses el plazo

Amplían 3 meses el plazo de investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

2025: los corridos tumbados alcanzan

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Exatlón México: quién gana el Duelo de los enigmas hoy 23 de diciembre

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Victoria Ruffo asegura que la verdad sobre su “boda falsa” con Eugenio Derbez se sabrá hasta que muera

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América