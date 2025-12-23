Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

(IG: @belindapop // TikTok)

El cruce entre Belinda y Cazzu en una premiación de la Ciudad de México hace unas semanas encendió las redes y disparó rumores sobre una posible colaboración musical entre ambas.

Las dos artistas, que en el último tiempo han acaparado titulares no sólo por sus carreras musicales sino también por sus respectivos romances con Christian Nodal, dejaron claro que entre ellas hay respeto, admiración y, por ahora, cautela ante la idea de unir sus voces en una canción.

“No hay que correr”

En entrevista con la revista Quién, Belinda fue directa al hablar sobre el encuentro y la expectativa de una colaboración con la intérprete de “Con otra”: “Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya”, contó sobre el saludo que se volvió viral en redes.

La mexicana reconoció que muchos esperan verlas juntas en un tema, pero dejó claro que prefiere no apresurarse: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no, también, porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”, precisó.

Sin rodeos, Belinda cerró la puerta a un proyecto inmediato, aunque no descarta que pueda suceder en el futuro. Para ella, lo más importante fue el intercambio cordial y el reconocimiento genuino entre colegas.

“No me parece el mejor momento”

Cazzu interpretó “Con Otra” en una versión que inició como tango antes de desatar la euforia general. Foto Bizarrolivepe

La reacción de Cazzu no fue muy distinta. Consultada hace unos días en La Mega, la rapera argentina coincidió en que no es el momento ideal para pensar en una colaboración, sobre todo por el ruido mediático que las rodea a raíz de su historia compartida con Nodal.

Fastidiada de que sólo las relacionen por su historia con el sonorense, Cazzu respondió: “No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mierda que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el lore tenemos muchas cosas más en común que un chabón”, aseguró.

Cazzu lamentó que tanto ella como Belinda sean vistas solo como “las ex de Nodal”, y confesó que eso le resulta injusto y limitante para ambas carreras.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición perjudicial. Me encantaría decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacer algo con ella”.

Belinda y Cazzu (Infobae México)

A pesar del contexto, las dos artistas han dejado en claro que se admiran. Cazzu incluso confesó que Belinda marcó su adolescencia musical: “Ella representó como un momento bien importante de mi preadolescencia, cuando apareció y su música fue importante para muchas chicas de mi edad”, compartió.

Por ahora, tanto Belinda como Cazzu apuestan por seguir construyendo sus trayectorias cada una por su lado. La posibilidad de un dueto no está descartada, pero para ambas, el momento ideal llegará cuando el foco esté puesto en la música y no en los romances del pasado.