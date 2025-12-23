México

Belinda se sincera sobre futura colaboración con Cazzu: “No hay que correr”

Belinda habló con honestidad sobre su encuentro de hace unas semanas con la cantante argentina

Guardar
(IG: @belindapop // TikTok)
(IG: @belindapop // TikTok)

El cruce entre Belinda y Cazzu en una premiación de la Ciudad de México hace unas semanas encendió las redes y disparó rumores sobre una posible colaboración musical entre ambas.

Las dos artistas, que en el último tiempo han acaparado titulares no sólo por sus carreras musicales sino también por sus respectivos romances con Christian Nodal, dejaron claro que entre ellas hay respeto, admiración y, por ahora, cautela ante la idea de unir sus voces en una canción.

“No hay que correr”

En entrevista con la revista Quién, Belinda fue directa al hablar sobre el encuentro y la expectativa de una colaboración con la intérprete de “Con otra”: “Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya”, contó sobre el saludo que se volvió viral en redes.

La mexicana reconoció que muchos esperan verlas juntas en un tema, pero dejó claro que prefiere no apresurarse: “No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no, también, porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos”, precisó.

Sin rodeos, Belinda cerró la puerta a un proyecto inmediato, aunque no descarta que pueda suceder en el futuro. Para ella, lo más importante fue el intercambio cordial y el reconocimiento genuino entre colegas.

“No me parece el mejor momento”

Cazzu interpretó “Con Otra” en
Cazzu interpretó “Con Otra” en una versión que inició como tango antes de desatar la euforia general. Foto Bizarrolivepe

La reacción de Cazzu no fue muy distinta. Consultada hace unos días en La Mega, la rapera argentina coincidió en que no es el momento ideal para pensar en una colaboración, sobre todo por el ruido mediático que las rodea a raíz de su historia compartida con Nodal.

Fastidiada de que sólo las relacionen por su historia con el sonorense, Cazzu respondió: “No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mierda que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el lore tenemos muchas cosas más en común que un chabón”, aseguró.

Cazzu lamentó que tanto ella como Belinda sean vistas solo como “las ex de Nodal”, y confesó que eso le resulta injusto y limitante para ambas carreras.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición perjudicial. Me encantaría decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacer algo con ella”.

Belinda y Cazzu (Infobae México)
Belinda y Cazzu (Infobae México)

A pesar del contexto, las dos artistas han dejado en claro que se admiran. Cazzu incluso confesó que Belinda marcó su adolescencia musical: “Ella representó como un momento bien importante de mi preadolescencia, cuando apareció y su música fue importante para muchas chicas de mi edad”, compartió.

Por ahora, tanto Belinda como Cazzu apuestan por seguir construyendo sus trayectorias cada una por su lado. La posibilidad de un dueto no está descartada, pero para ambas, el momento ideal llegará cuando el foco esté puesto en la música y no en los romances del pasado.

Temas Relacionados

BelindaCazzumexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica del 23 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

Ángela Aguilar y Nodal estuvieron envueltos en una reciente polémica que involucró a la violinista Esmeralda Camacho

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen

Refuerzan Sinaloa con el arribo de 180 elementos militares

Este fin de semana la entidad sufrió una de las olas de violencia más preocupantes de lo que va del año

Refuerzan Sinaloa con el arribo

Pronósticos: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 22 de diciembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: dónde ver los números

Accidente de la Semar en Galveston: lista de pasajeros que viajaban en la aeronave

El accidente del avión de la Marina ocurrió cuando la aeronave se aproximaba a su destino en condiciones de niebla

Accidente de la Semar en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan Sinaloa con el arribo

Refuerzan Sinaloa con el arribo de 180 elementos militares

Aseguran 31 mil litros de huachicol y pozo artesanal en Jalisco

Plan Michoacán logró la detención de 16 personas y el aseguramiento de 27 armas, entre otros objetos

Cae miembro de una familia dedicada el tráfico de personas y drogas para el CJNG: EEUU destaca apoyo para la captura

Este sería el papel en la organización de “Los Chapitos” de “El Panu”, presunto hombre asesinado en la Zona Rosa

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen

Ángela Aguilar y Nodal reaparecen juntos y apagan rumores de crisis matrimonial

Quién es el Payaso Pichurris, quien protagonizó una pelea durante una posada en Campeche

La Granja VIP: esta podría ser la razón por la que Alfredo Adame no fue a Ventaneando

Fernando Delgadillo pide a fans reportar cuenta falsa de TikTok que se hace pasar por él

Sonido Gallo Negro anuncia presentación en CDMX con su ‘Post Navidad’

DEPORTES

Quién es Alex Alcalá, joven

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América

Tigres hace oficial la salida de Sebastián Córdova: ¿Cuál es el futuro del mediocampista?

Gilberto Mora llegaría a la Copa del Mundo como el jugador Sub-17 con más goles en 2025