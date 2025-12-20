México

Disminuyen delitos de alto impacto en Nezahualcóyotl, gobierno municipal reconoce labor policial

El alcalde Adolfo Cerqueda celebró los resultados del trabajo conjunto entre instituciones locales y estatales

Trabajo coordinado reduce delitos en
Trabajo coordinado reduce delitos en Neza. Foto: (Adolfo Cerqueda Rebollo/FB)

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la ceremonia de entrega de estímulos y recompensas correspondientes al segundo semestre de 2025 al personal operativo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, como un reconocimiento al desempeño ejemplar y a los resultados obtenidos en materia de prevención, atención y combate a la delincuencia en el municipio.

Durante el acto, Cerqueda Rebollo hizo un llamado a las y los elementos de seguridad a redoblar esfuerzos para continuar fortaleciendo el modelo de proximidad social, el cual se ha consolidado como un referente no solo en el oriente del Estado de México, sino también en otros municipios del país.

Reiteró que el trabajo policial debe realizarse siempre con apego a los principios de legalidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de construir un Nezahualcóyotl más seguro, justo y en paz.

Reconocimiento al esfuerzo policial fortalece
Reconocimiento al esfuerzo policial fortalece la seguridad en Nezahualcóyotl. Foto: (H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl)

El alcalde recordó que varios de los compromisos asumidos en la primera entrega de estímulos hoy son una realidad. Entre ellos destacó la homologación de sueldos, la entrega de becas y computadoras portátiles a hijas e hijos de policías con promedios superiores a 9.5, así como kits de útiles escolares para quienes alcanzaron un promedio mayor a 9. Estas acciones, dijo, no solo reconocen el esfuerzo institucional, sino también el respaldo familiar que existe detrás de cada elemento de seguridad.

En materia de resultados, Cerqueda Rebollo subrayó que los avances en seguridad han permitido una reducción del 28 por ciento en delitos de alto impacto en Nezahualcóyotl, además de una disminución del 14 por ciento en el robo de vehículos a nivel estatal, logros alcanzados gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal.

Asimismo, destacó que a nivel estatal se ha logrado una reducción del 35 por ciento en extorsión, del 36 por ciento en secuestro y una disminución de hasta 51 por ciento en casos de extorsión, cifras que reflejan acciones firmes, permanentes y estratégicas para proteger a las familias mexiquenses.

Reconocen a policías de Nezahualcóyotl
Reconocen a policías de Nezahualcóyotl por resultados en seguridad durante el segundo semestre de 2025. Foto: (Adolfo Cerqueda Rebollo/FB)

Como parte de la rendición de cuentas, se presentó la numeralia del segundo semestre de 2025, resultado de 184 días de trabajo operativo. En ese periodo se registraron mil 193 puestas a disposición ante el Ministerio Público, con mil 714 personas detenidas, así como el aseguramiento de 80 armas de fuego, 945 vehículos y miles de envoltorios de droga. En delitos de alto impacto se reportaron 390 puestas a disposición, destacando casos de robo de vehículo, extorsión y robo a transeúnte.

Además, se realizaron 2 mil 502 remisiones ante el Juez Calificador, más de 18 mil atenciones de emergencia por parte de Bomberos y Rescate, y 16 mil 598 infracciones de tránsito, con una recaudación superior a los 6.5 millones de pesos. También sobresalió el trabajo de la Unidad de Operaciones Aéreas, la Unidad Cibernética y los puntos de control preventivos municipales y regionales.

Finalmente, el presidente municipal reiteró su reconocimiento al personal de seguridad y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias que permitan mantener a Nezahualcóyotl como un municipio con resultados tangibles en materia de seguridad pública.

