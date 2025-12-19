Vinculan a proceso a sujeto por red de pornografía infantil en Oaxaca, amenazaba a víctimas

Autoridades estatales y federales participaron en el operativo que permitió la detención del imputado. Foto: FGEO

Un hombre identificado como L. A. F. V. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la explotación sexual infantil, tras ser detenido en el estado de Oaxaca como presunto integrante de una red dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con las autoridades, tras su detención se le decomisaron más de 50 mil imágenes, 18 mil audios y 2 mil 683 videos con contenido sexual infantil, además de conversaciones en las que se amenazaba a las víctimas para obligarlas a enviar material ilícito. El caso ha sido considerado de alta gravedad, debido al volumen del contenido y al nivel de organización de la red criminal.

Amenazas y operación digital de la red

La Fiscalía detalló que la red de distribución de pornografía infantil operaba desde un domicilio ubicado en la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en el municipio de Oaxaca de Juárez. Desde ese punto, los involucrados utilizaban plataformas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp y, de manera predominante, Telegram, para distribuir el material.

El 9 de diciembre de 2025, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que durante el análisis de los dispositivos asegurados se localizaron conversaciones de chat en las que se amenazaba directamente a las víctimas, con el objetivo de forzarlas a enviar contenido sexual. Estas prácticas, señaló, constituyen un patrón claro de coacción y violencia digital contra menores de edad.

Las indagatorias revelan que la red no solo almacenaba material, sino que también participaba activamente en su producción, distribución y consumo, lo que amplía el alcance de los delitos investigados.

Equipos tecnológicos decomisados fueron clave para vincular a proceso al presunto responsable en Oaxaca. Foto: FGEO

Cateo y aseguramiento de equipo tecnológico

Durante la ejecución del cateo en el inmueble señalado, las autoridades aseguraron diversos equipos tecnológicos presuntamente utilizados para la operación criminal. Entre los objetos decomisados se encuentran dos computadoras gamer de escritorio, siete laptops, 11 teléfonos inteligentes y una tableta electrónica, los cuales quedaron bajo resguardo ministerial para su análisis forense.

La FGEO informó que la localización, identificación y posterior detención de L.A.F.V. fue resultado de un operativo interinstitucional, apoyado en trabajos especializados de inteligencia criminal.

En el despliegue participaron la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro (UPECS), con el respaldo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, derivado de una denuncia anónima recibida a través del número 089, del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Investigación abierta y búsqueda de más implicados

Tras presentar las pruebas suficientes ante un Juez, se obtuvo la vinculación a proceso del imputado, quien permanecerá sujeto al procedimiento penal correspondiente. La Fiscalía subrayó que las investigaciones continúan y se ampliarán para identificar a todas las personas involucradas, incluidos distribuidores, consumidores y solicitantes del material ilícito.