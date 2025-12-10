Identifican red de pornografía infantil que operaba por mensajería instantánea en Oaxaca, implicado fue detenido

El fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez, detalló que encontraron chats en los que amenazaban a víctimas para obligarlas a enviar contenido sexual. Foto: FGEO

Una red de pornografía infantil, con operaciones a nivel nacional e internacional, fue identificada por autoridades de Oaxaca luego de que recibieron una denuncia anónima que permitió la detención de uno de los implicados.

De acuerdo con el fiscal general, José Bernardo Rodríguez Alamilla, tras recibir la denuncia se ejecutó un cateo en menos de 72 horas desde el reporte ciudadano, el cual permitió la captura de una persona identificada con las iniciales L.A.F.V., presuntamente responsable de operar el centro de distribución por mensajería.

“Esta persona vendía estos videos y se suscribían a los mismos. La evidencia que tenemos es que justamente eran videos de menores de edad que se estaban compartiendo a través de un pago que se le hacían a estas personas, y que por ese pago, transmitían estos videos”, comentó el fiscal en conferencia de prensa.

Más de 50 mil fotografías localizadas; entre los implicados y víctimas podrían encontrarse extranjeros

Foto: FGEO

Durante la acción, realizada en un domicilio de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz de la capital de Oaxaca, las autoridades aseguraron diversos dispositivos que contenían evidencia suficiente para comprobar su presunta responsabilidad en los hechos, los cuales fueron:

7 teléfonos inteligentes

2 computadoras de escritorio

7 computadoras portátiles

Un iPad

20 teléfonos celulares.

En estos dispositivos se localizaron 170 gigabytes de información, equivalentes a aproximadamente cien horas de video, así como:

18 mil 183 archivos de audio.

2 mil 693 archivos de video .

50 mil 614 imágenes y fotografías.

60 mil 56 archivos de evidencia clave.

Mil 507 imágenes de abuso infantil, desnudos y pornografía.

Red operaba por <i>Telegram </i>y <i>WhatsApp</i>

Objetos decomisados. Foto: FGEO

La investigación identificó que el material era distribuido por las plataformas de mensajería WhatsApp y, principalmente, por Telegram, donde se detectaron al menos siete grupos utilizados para la venta de estos contenidos.

El fiscal Rodríguez Alamilla señaló que los videos eran comercializados tanto a nivel nacional como internacional, con precios que oscilaban entre los 10 y 30 dólares por archivo. Se identificaron compradores locales, nacionales y extranjeros, y se presume que la red operaba desde hace al menos dos años.

Ante estos hechos, informó que pedirán apoyo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para localizar a las personas que estén implicadas en la red. Además, se solicitará a la Interpol e instituciones como el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) su colaboración para determinar la implicación a nivel internacional y Estados Unidos.

Víctimas principales eran niñas y adolescentes

Fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, durante la conferencia donde dio a conocer la desarticulación de la red de pornografía infantil. Foto: FGEO

Rodríguez Alamilla también detalló que identificaron chats en los que se amenazaba a víctimas para obligarlas a enviar contenido, quienes en su mayoría eran niñas, niños y adolescentes.

Debido a que las investigaciones continúan, se informó que algunas de las víctimas podrían ser de origen extranjero, por lo que trabajan en su identificación debido a la gran cantidad de contenido localizado.

“Estamos buscando la plena identificación de varias de las víctimas. Comentar que en esa lógica, por las características o el fenotipo de las personas, algunas consideramos que pueden ser de origen nacional, pero también de origen extranjero. Y es algo de lo que estamos buscando. Y las personas también suscritas a estos canales eran de origen nacional, pero también de origen extranjero. Entonces, la red de lo que implica esto no nada más es local, consideramos que es nacional e incluso internacional”, detalló el fiscal.

La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Fiscalía de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes participan en la búsqueda y acompañamiento de las víctimas, brindando apoyo psicológico y seguimiento.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades y podría enfrentar cargos por delitos de pornografía infantil, abuso sexual, corrupción de menores y violación a la intimidad sexual. La suma de las penas por estos delitos podría alcanzar hasta 210 años de prisión, según estimaciones de la fiscalía.