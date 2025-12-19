México

Sheinbaum explica su posicionamiento sobre entrega de Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: “No todo es género”

La presidenta reiteró que su gobierno mantiene la política sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos

Guardar
Claudia Sheinbaum- Palacio Nacional- méxico
Claudia Sheinbaum- Palacio Nacional- méxico 19 de diciembre | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el motivo por el que optó por mantener un posicionamiento neutral y “sin comentarios” entorno a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, al afirmar que no todo se debe de decidor por motivos de género.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que está a favor de que continúe avanzando la inclusión de las mujeres en diversos espacios; sin embargo, considera que también se deben tomar en cuenta las diferencias políticas.

“Obviamente estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones, por ejemplo, en la elección del 24 erámos dos mujeres las que competíamos, más un hombre, pues hay diferencias políticas, de visión”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo ejemplificó que en elecciones presidenciales anteriores, como la del 2012, cuando se postuló para el cargo Josefina Vázquez Mota, ella decidió votar por Andrés Manuel López Obrador, por consideraciones de visión política.

“Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la Preisdenca de la República pues yo no voté por Josefina, vote por el licenciado López Obrador. ¿No debí haber votado por una mujer? Pues no, claro que que bueno que haya mujeres en más espacios y siempre vamos a impulsarlo, pero hay otras consideraciones también.

“Cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, y miran que la admiraba muchísimo yo, yo decidí votar por el ingeniero Cárdenas, por consideraciones políticas también, entonces no todo es género, tambien hay consideraciones, no quiero entrar en mucho debate, por eso dije sin comentarios”, puntualizó.

La presidenta reiteró la postura de México en asuntos internacionales, citando el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del presidente o presidenta de guiar la política exterior “observando los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

En este sentido, reafirmó que la autodeterminación de los pueblos y la no intervención siguen siendo directrices fundamentales en la diplomacia nacional.

“La autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pueblo decide cómo se gobierna. La no intervención. La solución pacífica de controversias. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los Estados. Todos los Estados somos iguales, aunque sea un país chiquito o un país grandote”, precisó.

Este posicionamiento reafirma la visión que sostiene la administración federal sobre el respeto a la soberanía y al marco constitucional en la toma de decisiones de política exterior, evitando emitir pronunciamientos que pudieran considerarse como interferencia en las situaciones internas de otras naciones.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMaría Corina MachadoVenezuelaLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación para el Plan Integral para el Oriente del Edomex, adelanta obras de infraestructura

La presidenta dio el banderazo de salida de cuatro maquinarias para la repavimentación de calles de 10 municipios mexiquenses

Sheinbaum entrega trenes de pavimentación

Valor de cierre del dólar en México este 19 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Ganadora del más alto honor en el Festival Internacional de Cine de Morelia y aclamada por quienes ya la han visto, La Reserva debuta en la cartelera nacional. Su realizador y su protagonista comparten el viaje de una cinta que está dando de qué hablar

La Reserva: la película que

Gerardo Fernández Noroña inicia vacaciones en Europa pese a llamado de “cero lujos” de Claudia Sheinbaum

El senador de Morena aseguró que alcanzaría a Adán Augusto López, sin precisar el país europeo ni sus actividades

Gerardo Fernández Noroña inicia vacaciones

“Quería ser un asesino serial”: detienen a sujeto que mató a una mujer en Ecatepec

Un joven de 23 años fue detenido en Ecatepec tras asesinar a una mujer dentro de su domicilio; confesó que cometió el crimen porque quería ser un “asesino serial”

“Quería ser un asesino serial”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Reserva: la película que

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Cae “La Araña”, dueño de taller ligado a multihomicidio de una familia michoacana en Guadalajara

Genaro García Luna apela sentencia de EEUU en su contra: su defensa acusa irregularidades en juicio

María Vanesa “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, seguirá detenida al recibir prisión preventiva

Recapturan a “Delta 1″, líder de Los Deltas y tercero al mando del CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Reserva: la película que

La Reserva: la película que exhibe una llamada de extorsión real del narco contra los defensores ambientales

Pepe Aguilar le habría bajado la novia a su hermano: Aneliz, la madre de Ángela y Leonardo

Él es el cantante de corridos tumbados que Barack Obama incluyó en su lista de favoritos de 2025

Jacob Elordi logra con Guillermo del Toro un sueño de la infancia: “Vi el Laberinto del Fauno a los 13 años”

El taxista que inspiró a Ricardo Arjona: la anécdota desconocida detrás de la canción y lo que sucedió en CDMX

DEPORTES

Tigres ajusta su plantel tras

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal

Aficionado suplica a Ángel Sepúlveda no ser como Chicharito tras su llegada a Chivas

Shocker pasó de ser 1000% guapo al 0% cabello: así perdió su melena en el 63 aniversario de la Arena Naucalpan

Argentina vs España se enfrentarán en la Finalissima 2026: fecha y hora para México