Sheinbaum explica su posicionamiento sobre entrega de Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado: “No todo es género”

Claudia Sheinbaum- Palacio Nacional- méxico 19 de diciembre | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el motivo por el que optó por mantener un posicionamiento neutral y “sin comentarios” entorno a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, al afirmar que no todo se debe de decidor por motivos de género.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria aseguró que está a favor de que continúe avanzando la inclusión de las mujeres en diversos espacios; sin embargo, considera que también se deben tomar en cuenta las diferencias políticas.

“Obviamente estoy de acuerdo en que las mujeres avancemos, pero también hay otras consideraciones, por ejemplo, en la elección del 24 erámos dos mujeres las que competíamos, más un hombre, pues hay diferencias políticas, de visión”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo ejemplificó que en elecciones presidenciales anteriores, como la del 2012, cuando se postuló para el cargo Josefina Vázquez Mota, ella decidió votar por Andrés Manuel López Obrador, por consideraciones de visión política.

“Cuando Josefina Vázquez Mota fue candidata del PAN a la Preisdenca de la República pues yo no voté por Josefina, vote por el licenciado López Obrador. ¿No debí haber votado por una mujer? Pues no, claro que que bueno que haya mujeres en más espacios y siempre vamos a impulsarlo, pero hay otras consideraciones también.

“Cuando doña Rosario Ibarra de Piedra fue candidata, y miran que la admiraba muchísimo yo, yo decidí votar por el ingeniero Cárdenas, por consideraciones políticas también, entonces no todo es género, tambien hay consideraciones, no quiero entrar en mucho debate, por eso dije sin comentarios”, puntualizó.

La presidenta reiteró la postura de México en asuntos internacionales, citando el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación del presidente o presidenta de guiar la política exterior “observando los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

En este sentido, reafirmó que la autodeterminación de los pueblos y la no intervención siguen siendo directrices fundamentales en la diplomacia nacional.

“La autodeterminación de los pueblos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada pueblo decide cómo se gobierna. La no intervención. La solución pacífica de controversias. La proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los Estados. Todos los Estados somos iguales, aunque sea un país chiquito o un país grandote”, precisó.

Este posicionamiento reafirma la visión que sostiene la administración federal sobre el respeto a la soberanía y al marco constitucional en la toma de decisiones de política exterior, evitando emitir pronunciamientos que pudieran considerarse como interferencia en las situaciones internas de otras naciones.