Christian Nodal y las mujeres con las que ha sido vinculado desde su matrimonio con Ángela Aguilar

Christian Nodal. (Instagram)

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar hicieron público su matrimonio, el cantante ha permanecido bajo un escrutinio constante.

A partir de mediados de 2024, distintas versiones sobre supuestos vínculos sentimentales comenzaron a circular en redes sociales y medios de espectáculos.

Julio de 2024: primeros rumores

Tras oficializarse la relación con Ángela Aguilar, la pareja se convirtió en blanco de críticas y rumores recurrentes. Videos editados y publicaciones en TikTok alimentaron versiones sobre tensiones en el matrimonio, aunque ninguna fue confirmada.

En este periodo, los señalamientos se mantuvieron en el terreno de la especulación digital.

La verdad detrás de la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar. Crédito: TikTok/@news.news.news92

Agosto de 2024: Estevie y el eco de una colaboración pasada

Con el lanzamiento de Pa’l Cora EP 01, Christian Nodal incluyó en el videoclip de “Un Besito Más” a Estevie, cantante con quien fue vinculado antes de casarse.

La conversación se reavivó porque semanas antes ambos compartieron escenario en un evento musical. La propia intérprete escribió en Instagram: “No puedo creer que pude compartir el escenario con mi artista favorito Nodal, gracias por creer en mí y por esta oportunidad inolvidable”.

Ante la ola de rumores, la cantante hizo frente a los señalamientos en el programa Ventaneando: “En las redes sociales hay cosas que se dicen, algunas cosas que no son ciertas y pues así va a ser siempre cuando eres artista. Pero realmente creo que ha sido más positivo que negativo y eso es en lo que yo me enfoco. Ya lo que digan los demás, ya no es mi problema, yo sé quién soy como persona, y yo tengo mis creencias, mis valores”, indicó.

A principios de marzo, Nodal y Stevie coincidieron en un evento de Billboard. Luego de su presentación, en redes sociales surgieron especulaciones sobre su relación. Foto: @estevie

Noviembre de 2024: Iveethzz y las imágenes virales

A finales de 2024, el nombre de iveethzz, usuaria de Instagram, acaparó titulares luego de compartir fotografías que ella misma vinculó con encuentros con el cantante.

Entre las publicaciones destacó una imagen con la frase “my biggest love”. Usuarios en redes analizaron el material y señalaron inconsistencias, al grado de sugerir que algunas imágenes habían sido alteradas. No existió evidencia concluyente que confirmara un vínculo real, y el propio Nodal no se pronunció.

Una usuaria identificada como @iveethzz ha afirmado tener una relación extramarital con Christian Nodal. (iveethzz / Instagram)

Julio de 2025: la frase que reavivó la conversación

Meses después de los primeros rumores, Christian Nodal ofreció una entrevista a Adela Micha en la que declaró: “Nací con un problema más grande que ser mujeriego, y es nacer con un alma enamorada”.La frase fue interpretada por algunos sectores como una admisión personal y volvió a colocar su vida privada en el centro del debate público, aunque el cantante no la vinculó a ninguna persona en específico.

Diciembre de 2025: Esmeralda Camacho y el foco actual

El señalamiento más reciente involucra a Esmeralda Camacho, violinista que formó parte de la banda de Nodal en la gira Pa’l Cora Tour. Videos de presentaciones en vivo, miradas interpretadas por usuarios y versiones difundidas en plataformas digitales detonaron la narrativa de un supuesto vínculo.

La versión de un triángulo amorosos encabezó titulares y fue tema de conversación en canales de YouTube. (Captura de pantalla, Facebook)

Hasta ahora, Camacho no ha confirmado ni negado una relación sentimental, y el cantante mantiene silencio.

En medio de la tormenta mediática, el periodista Javier Ceriani afirmó que Nodal intercambió números telefónicos con la presentadora venezolana Ana Cecilia Leal, versión que no ha sido confirmada ni negada por la comunicadora y el cantante.

(Instagram)

En todos los casos, las versiones han surgido de interpretaciones en redes sociales, material viral o declaraciones de terceros. Christian Nodal y Ángela Aguilar no han confirmado ninguna infidelidad, y los señalamientos permanecen en el ámbito de la especulación pública.