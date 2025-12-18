México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados del 17 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por Pronósticos para la Asistencia Pública, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35278

Resultado: 60637

Tris De las Tres

Sorteo: 35279

Resultado: 93530

Tris Extra

Sorteo: 35280

Resultado: 01103

Tris De las Siete

Sorteo: 35281

Resultado: 64028

Tris Clásico

Sorteo: 35282

Resultado: 33738

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los resultadosde los sorteos de
Los resultadosde los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Aunque su equipo no logró concretar las oportunidades, el atacante mexicano fue titular y mostró entrega en cada jugada

El Fulham de Raúl Jiménez

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Se trata del proceso de destrucción de narcóticos más grande realizado por la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

La actriz mexicana vivió una emergencia médica poco después del nacimiento de sus hijas y contó con el apoyo de su entorno más cercano

Omar Chaparro habla de las

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

Mercurio anuncia su último artista

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Se trata de puntos en donde el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima tienen conflictos

Estos son los municipios que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Destrucción histórica: Fiscalía de la

Destrucción histórica: Fiscalía de la CDMX incineró 335 kilos de drogas

Estos son los municipios que conforman el “Triángulo de las Bermudas” del huachicol en Guanajuato

Cuentas bancarias de “El Marro” ya estaban bloqueadas en México por posibles vínculos con huachicol, anunció la UIF

Con insignias apócrifas y secuestros: así operan los grupos dedicados al robo a transporte de carga en Edomex

Quién es María Vanesa “N”, la excolaboradora de Genaro García Luna detenida por la FGR

ENTRETENIMIENTO

Omar Chaparro habla de las

Omar Chaparro habla de las complicaciones de salud que enfrentó Martha Higareda durante el parto de sus gemelas

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

Tras supuesta demanda de Sergio Mayer, Linet Puente revela lo que pasa en La Granja VIP previo a la final

Fans de Junior H se pelean en su concierto con La Carencia de fondo

Muere a los 22 años Lucero Ramírez, ex reina de belleza de Veracruz, en trágico accidente mientras se dirigía a hacer caridad

DEPORTES

El Fulham de Raúl Jiménez

El Fulham de Raúl Jiménez queda eliminado de la Copa de Inglaterra

Vicente Sánchez recuerda con tristeza la semifinal entre Cruz Azul y América : “Me faltaron 20 minutos”

Blue Demon Jr. confirma que regresa al ring tras accidente automovilístico: “Ya estoy activo”

Cuántos millones ganará la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026

Sebastián Córdova podría llegar a Pumas en 2026: qué se sabe de su posible contratación tras salir de Tigres