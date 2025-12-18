Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Fuerza Regida regresa a la cima de las canciones favoritas de Spotify en México esta semana Crédito: YT/FUERZA REGIDA

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo favorito de los escuchas

1. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.306.425 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. Cuando No Era Cantante

El Bogueto

La nueva producción de El Bogueto se vende como pan caliente. Ya lleva 1.245.529 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. Pvta Luna

Neton Vega

El nuevo éxito de Neton Vega sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, ya que ha conseguido un total de 1.220.773 reproducciones.

4. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.200.901 reproducciones.

5. Ya Borracho

Herencia De Grandes

Tras acumular 1.115.867 reproducciones, «Ya Borracho» de Herencia De Grandes se mantiene en quinto lugar.

6. MIENTRAS DUERMES

Junior H

«MIENTRAS DUERMES» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 913.577 reproducciones.

7. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 910.577 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Tras haberse reproducido 872.586 veces, «BAILE INoLVIDABLE» de Bad Bunny se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. CHAVALITAS

Fuerza Regida

Un número tan favorable como 852.569 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Fuerza Regida va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Netflix and Chill (w Omar Camacho, Oscar Maydon)

Luis Carrillo

«Netflix and Chill (w Omar Camacho, Oscar Maydon)» de Luis Carrillo va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 841.748 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La plataforma vs la inteligencia artificial

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2023, Spotify eliminó el 7% de las canciones creadas con el servicio de música generada por inteligencia artificial de Boomy, lo que equivale a un gran número de temas.

Cabe destacar que la plataforma sueca no retiró todas las canciones creadas con inteligencia artificial, sino que se limitó a un porcentaje generado específicamente por la IA mencionada.

Hasta ese momento, Boomy había producido más de 14.5 millones de canciones, representando cerca del 14% de la música compartida en el mundo.

Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, señaló que el avance de la inteligencia artificial en la industria musical era extraordinariamente rápido, calificándolo como algo nunca antes visto en el ámbito tecnológico.

Pese a esta polémica, Boomy reanudó posteriormente el envío de nuevas canciones a la plataforma, no obstante, ambas compañías entraron en un serio proceso de negociación para restaurar el resto del catálogo eliminado por Spotify.

Los artistas que dominaron el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum ‘Éxodo’, que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas. Este hito refuerza su creciente influencia en la música regional mexicana y su impacto en el panorama internacional. Según el resumen anual de Spotify Wrapped 2024, el artista mexicano se posicionó como el séptimo más escuchado a nivel mundial, consolidando su popularidad en diversas regiones.

Peso Pluma, un destacado exponente de los corridos tumbados, ha experimentado un ascenso sorprendente en la escena musical internacional. En 2023, su sencillo ‘Ella Baila Sola’ alcanzó el primer lugar en el Top Global de Spotify, siendo el primer artista mexicano en lograr tal posición. Este éxito lo llevó a ser el quinto artista más escuchado en la plataforma ese mismo año.

El impacto de Peso Pluma se refleja en su capacidad para mezclar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, lo que ha capturado la atención de audiencias internacionales. Canciones como ‘Dos Días’, ‘La Patrulla’, ‘Qlona’ y ‘Los Cuadros’ se han convertido en favoritas del público, destacándose en su perfil de Spotify.

Para diciembre de 2024, Peso Pluma contaba con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo posiciona como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel global. Este fenómeno no solo resalta el auge de los corridos tumbados, sino también su habilidad para conectar con un público.