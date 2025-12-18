3 mil 50 elementos serán desplegados en esta temporada vacacional, entre ellos 700 son mujeres. Foto: Infobae México / Andrés Martínez

Del 19 de diciembre al 9 de enero, la Secretaría de Marina (Semar) implementará el Operativo Salvavidas con el despliegue de 3 mil 50 elementos (entre ellos 700 mujeres) en los 17 estados costeros que tendrá el objetivo de prevenir accidentes y salvar vidas en playas y zonas turísticas del país esta temporada de invierno.

El Capitán de Corbeta Cuerpo General José Alberto Demuner Silva, explicó en entrevista para Infobae México que los elementos serán desplegados en más de 180 playas entre las que destacan:

Acapulco

Ixtapa

Los Cabos

Ensenada

Mazatlán

Mazatlán será una de las playas más vigiladas a causa de las visitas turísticas. Foto: Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa.

“La estrategia está constituida a través de nuestras capitanías de puerto que son el ente que nos retroalimentan de esta concurrencia en playas.

“Se desplegarán el número de elementos que corresponde a los bañistas en cuanto a las playas. Abarcaremos los 17 estados costeros y el interior de la republica en la zona metropolitana también. Vamos a cubrir más de 180 playas en la República Mexicana”, aseguró el Capitán Demuner.

Personal capacitado y con conocimiento local para advertir sobre zonas de alta peligrosidad

A pesar de que las playas anteriormente mencionadas son una de las más visitadas por los turistas, no son de las más peligrosas de México.

Operación Salvavidas: Marina desplegará más de 3 mil elementos en costas mexicanas estas vacaciones decembrinas

Según el Capitán de Corbeta, las playas de mayor peligrosidad en épocas turísticas corresponden a las zonas con mayor riesgo de situaciones naturales y geográficas, refiriéndose a las corrientes que prevalecen en las costas.

Es por ello que, la estrategia está basada en mandar a personal naval que conozca las playas, personal que sea originario de la zona para prever los incidentes.

Capitán de Corbeta Cuerpo General José Alberto Demuner Silva. (FOTO: Especial)

“El personal decidirá en qué áreas pueden ingresar y que áreas no pueden estar los turistas. Se considera la naturaleza de las corrientes, datos que el personal conoce, sólo los que han estado ahí pueden determinar y recomendar a los bañistas”, señaló el elemento.

Selección y entrenamiento 100% mexicano previo al despliegue

El Capitán Demuner Silva también señaló para Infobae México que cinco semanas previas al despliegue, la Semar selecciona rigurosamente al personal que será encargado de cuidar a los visitantes.

El Capitán Demuner Silva también señaló para Infobae México que cinco semanas previas al despliegue, la Semar selecciona rigurosamente al personal que será encargado de cuidar a los visitantes. Crédito: Carlos Salas/Infobae México

Asimismo, recordó que a pesar de que haya elementos que participaron la temporada anterior del Operativo Salvavidas, en caso de ser seleccionados, entrarán de igual manera en un entrenamiento especializado 100% mexicano.

“Para las operaciones de invierno, Semana Santa y verano, que son los periodos de a Operación Salvavidas, se entrena de manera rigurosa cinco semanas antes a los elementos desplegados y están enfocados en entrenamiento para esta operación.

“En este caso tenemos entrenamiento 100% mexicano, la gente que se despliega en estas operaciones son entrenadas en su propia jurisdicción (puerto) para desempeñar en el sitio”, prosiguió el Capitán durante la entrevista.

Pruebas físico-acuáticas y primeros auxilios para prevenir accidentes mortales

Tras la selección del personal, el Capitán Demuner detalló que los elementos (pertenecientes al Sistema de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas Armadas) se entrenan en la Escuela de Búsqueda y Rescate, ubicada en Acapulco, Guerrero, para cualquier imprevisto costero que se presente, entre los que resaltan:

Entrenamiento físico-acuático

Fortalecimiento en tierra

Técnicas de rescate en la mar

Técnicas de sometimiento

Entrenamiento de primeros auxilios (incluyendo Respiración Cardio Pulmonar [RCP])

El Capitán Demuner detalló que los elementos (pertenecientes al Sistema de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas Armadas) se entrenan en la Escuela de Búsqueda y Rescate, ubicada en Acapulco, Guerrero, para cualquier imprevisto costero que se presente. Crédito: Carlos Salas

“Las técnicas de sometimiento se enseñan debido a que las víctimas están en una situación de estrés y reaccionan de manera impulsiva, debe haber una técnica de manera especializada para que el rescatista pueda someterla sin lastimar a la víctima y poderla poner a salvo.

“También tienen entrenamiento de primeros auxilios para una vez efectuado el rescate, sobre la franja de arena puedan brindar atención médica, incluso RCP o algún otro procedimiento básico de primeros auxilios”, explicó el elemento de la Semar.

Además, el Capitán de la Marina explicó que hay una parte de los elementos que reciben entrenamiento especializado con duración de seis meses para realizar rescates desde aeronaves.

Cinco semanas previas al despliegue, la Semar selecciona rigurosamente al personal que será encargado de cuidar a los visitantes. (Semar)

“Es un equipo especializado exclusivamente para hacer rescates por helicópteros que están equipados con un torno de salvamento por donde baja el nadador por medio de un arnés, hacer el aseguramiento de la persona y poderla izar para ser extraída vía aérea.

“Es un entrenamiento muy riguroso, físicamente debe estar en capacidades para hacer un rescate con el ambiente hostil en el que se enfrentan: el flujo de aire de la aeronave, la situación de estrés, poder estabilizar a la víctima, es una especialización que se le da específicamente para este tipo de rescates”, añadió el elemento de la Semar.

Puestos de socorro y coordinación interinstitucional

Otro de los aspectos que resaltó el Capitán de la Marina, fue la instalación de 120 puestos de socorro desplegados en la Operación Salvavidas, integrados por personal de sanidad naval, médicos y enfermeros que brindarán atención médica especializada.

Los elementos (pertenecientes al Sistema de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas Armadas) se entrenan en la Escuela de Búsqueda y Rescate, ubicada en Acapulco, Guerrero, para cualquier imprevisto costero que se presente. (Semar)

“Tenemos coordinación en todas las entidades federativas y a nivel local para poder coordinar los rescates, atención de emergencias, Protección Civil y localizar hospitales. Es una colaboración estrechas con todas las autoridades.

“Además, independiente de la operación salvavidas, hay 34 estaciones de búsqueda y rescate fijas que atienden los llamados de auxilio”, añadió el Capitán Demuner.

Resultados del último operativo

Durante la pasada Operación Salvavidas de Semana Santa, la Marina reportó cerca de 200 atenciones médicas y el rescate de aproximadamente 55 personas que se encontraban en peligro en el mar.

La Secretaría de Marina reiteró que la Operación Salvavidas tiene como objetivo principal proteger la vida humana, fomentar la prevención y garantizar la seguridad de turistas y habitantes en las costas mexicanas.