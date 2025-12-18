Guillermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”

Guilermo del Toro se lanza de nuevo contra la IA: “Lucho por mi derecho de ser humano y estúpido”. (Reuters)

Guillermo del Toro se lanza de nuevo en contra de la IA. El reconocido director mexicano se convirtió en tendencia hace unas semanas por el mismo tema, aunque hay que reconocer que lleva en popularidad creciente durante un par de meses gracias al estreno de su película Frankenstein en Netflix y en salas de cine.

Mejor aún, su película recibe un reconocimiento cada vez más creciente entre personalidades de la industria como Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, o por instituciones como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quienes ya la incluyeron en seis listas de preselección para los Premios Oscar 2026.

Y gran parte del amor que recibe su adaptación del clásico de Mary Shelley, se encuentra en su artesanía, ajena a los efectos generados por computadora, o a cuestiones que tengan que ver con la inteligencia artificial.

La IA no corresponde al arte

Frankenstein - Guillermo del Toro. (Instagram)

Guillermo del Toro ya se mostró como parte de los detractores de que la inteligencia artificial tome el control en ámbitos artísticos y creativos, y de nueva cuenta en entrevista con Consequence habló sobre dicho punto.

“O crees en ella o no. Yo no creo. No estoy en contra de la IA en arquitectura, ingeniería o derecho, creo que puede haber casos en los que científicos y profesionales de cualquier disciplina levanten la mano y digan ‘¿podrían darnos IA?’ Tal vez. No creo que ningún artista haya levantado la mano y dicho, ¿pueden darnos IA?“, dijo.

De acuerdo con el razonamiento del tapatío el arte proviene de las experiencias del artista y de su necesidad o urgencia de expresar emociones. Es por ello que no cree que la Inteligencia Artificial pertenezca al campo de la creación artística:

“Escuchas a Paul McCartney y John Lennon, y sabes que John Lennon perdió a su madre... Sabes que Van Gogh tuvo que ser internado. Nunca vendió realmente una pintura. Todas estas cosas informan la urgencia de sus pinceladas. Si le quitas todo eso, entonces es arte ilustrativo y es ilustrativo de algo que no se ha vivido”.

En ese sentido lanza una sentencia: “Si una sociedad termina haciendo canciones y ritmos con IA, entonces sin duda esa sociedad merece canciones escritas por IA”. Sin embargo, aseguró que no cree que eso este a punto de suceder.

Frankenstein: grandes ideas sin pensar en consecuencias

Critics Choice 2026: Del Toro logra marca histórica con Frankenstein y va por el Oscar. (Instagram)

Del Toro relaciona todo este tema con Frankenstein y el arquetipo del científico. Habla sobre la peligrosidad de “tener una gran idea”, sin pensar en las consecuencias de la misma. Algo a lo que nos acerca de forma peligrosa al uso de la IA.

“Frankenstein cierra el círculo completo. No es anti-ciencia, es anti-falta de análisis. Y lo que dice es ‘¿podríamos pensar en las consecuencias antes de cualquier gran idea?’ Puedes ser visceralmente inteligente, y también ser humanamente muy, muy estúpido“, asentó del Toro.

El cineasta tapatío no se considera la excepción a la regla en su ejemplo. Incluso aseguró que le gusta poder tener la oportunidad de equivocarse y ser “estúpido”. En esencia, seguir siendo humano.

“No me considero una excepción. Lucho por mi derecho de ser equívoco, humano y estúpido. Me gusta, y creo que a veces las grandes soluciones de la humanidad provienen de esos errores y, a veces, las grandes calamidades de la humanidad provienen del deseo de nunca cometer errores”.

Su película Frankenstein todavía se exhibe en cines alternativos de las grandes ciudades y está disponible en el catálogo de Netflix.