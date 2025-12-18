Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 18 de diciembre

Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por el refugio cómodo CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La Batalla por la Villa 360, uno de los episodios más esperados de Exatlón México, se disputa este jueves 18 de diciembre de 2025 en las playas de República Dominicana.

Los equipos Rojo y Azul compiten por el acceso a la residencia más codiciada del reality, un premio que puede definir el rumbo de la competencia en la recta final de la temporada.

De acuerdo con spoilers y filtraciones recogidos por páginas especializadas, el equipo Rojo parte como favorito para conquistar la Villa 360 en esta jornada, aunque la confirmación oficial solo llegará con el capítulo.

Qué ha pasado en Exatlón México

La emoción por saber quién tendrá la fortaleza esta semana ha hecho que los fans tengan sus propias especulaciones. (FB/ExatlonMx)

El equipo Azul llega a la Batalla por la Villa 360 tras una racha de victorias que ha elevado su moral y cohesión.

Los Azules se impusieron en la Batalla Colosal del miércoles 17 de diciembre, superando las predicciones que favorecían a los Rojos.

Adrián Leo, refuerzo del equipo Azul, obtuvo su primera medalla después de diez semanas de competencia, consolidando su papel como uno de los atletas destacados del grupo.

Por su parte, el equipo Rojo ha enfrentado desafíos internos: Paulette atravesó una situación complicada en la Zona de Peligro y fue enviada al Duelo de Eliminación.

Mientras que Jair Cervantes se integró recientemente como nuevo miembro del equipo, según información publicada en la cuenta oficial de Instagram @ExatlonMx.

Qué es la Villa 360

La Villa 360 representa mucho más que un simple alojamiento dentro de Exatlón México.

Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

Esta residencia exclusiva ofrece camas, alimentos mejorados y zonas de descanso, condiciones que superan ampliamente las de otras opciones como la barraca metálica o la “Cabaña”.

El acceso a la Villa 360 permite a los atletas recuperarse física y mentalmente, lo que se traduce en una ventaja estratégica para afrontar los circuitos y retos venideros.

Además, Antonio Rosique, presentador del reality, confirmó que los ganadores de la Villa 360 podrán vivir una experiencia inmersiva fuera del set de grabación, ya que al finalizar la temporada asistirán al Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros, un incentivo adicional que eleva la importancia de este premio.

Quién gana la Villa 360

A pesar del dominio reciente del equipo Azul, las predicciones de páginas especializadas en filtraciones y los spoilers recopilados apuntan a una posible victoria del equipo Rojo en la Batalla por la Villa 360 de este 18 de diciembre.

Estas fuentes señalan que, aunque los Azules han mostrado fortaleza en las últimas pruebas, los Rojos podrían sorprender y recuperar la comodidad y las ventajas que otorga la Villa 360, especialmente en la decisiva semana 12 de la competencia.

Dónde ver Exatlón México

Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

La cobertura oficial de la Batalla por la Villa 360 se realiza a través de Azteca UNO, canal 1.1, con transmisión en vivo a partir de las 19:00 horas (centro de México), según información de tvazteca.com y las plataformas digitales oficiales del reality.

Los seguidores también pueden acceder al episodio mediante la app TV Azteca En Vivo o el sitio web de TV Azteca, donde se ofrece señal en directo y repeticiones de los retos. Los domingos, la cobertura inicia a las 18:00 horas.