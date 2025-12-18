México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 18 de diciembre

La disputa por el espacio privilegiado suma tensión a la recta final

Guardar
Los deportistas de Exatlón México
Los deportistas de Exatlón México se llevan hoy una competencia por el refugio cómodo CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La Batalla por la Villa 360, uno de los episodios más esperados de Exatlón México, se disputa este jueves 18 de diciembre de 2025 en las playas de República Dominicana.

Los equipos Rojo y Azul compiten por el acceso a la residencia más codiciada del reality, un premio que puede definir el rumbo de la competencia en la recta final de la temporada.

De acuerdo con spoilers y filtraciones recogidos por páginas especializadas, el equipo Rojo parte como favorito para conquistar la Villa 360 en esta jornada, aunque la confirmación oficial solo llegará con el capítulo.

Qué ha pasado en Exatlón México

La emoción por saber quién
La emoción por saber quién tendrá la fortaleza esta semana ha hecho que los fans tengan sus propias especulaciones. (FB/ExatlonMx)

El equipo Azul llega a la Batalla por la Villa 360 tras una racha de victorias que ha elevado su moral y cohesión.

Los Azules se impusieron en la Batalla Colosal del miércoles 17 de diciembre, superando las predicciones que favorecían a los Rojos.

Adrián Leo, refuerzo del equipo Azul, obtuvo su primera medalla después de diez semanas de competencia, consolidando su papel como uno de los atletas destacados del grupo.

Por su parte, el equipo Rojo ha enfrentado desafíos internos: Paulette atravesó una situación complicada en la Zona de Peligro y fue enviada al Duelo de Eliminación.

Mientras que Jair Cervantes se integró recientemente como nuevo miembro del equipo, según información publicada en la cuenta oficial de Instagram @ExatlonMx.

Qué es la Villa 360

La Villa 360 representa mucho más que un simple alojamiento dentro de Exatlón México.

Así es la Villa 360
Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

Esta residencia exclusiva ofrece camas, alimentos mejorados y zonas de descanso, condiciones que superan ampliamente las de otras opciones como la barraca metálica o la “Cabaña”.

El acceso a la Villa 360 permite a los atletas recuperarse física y mentalmente, lo que se traduce en una ventaja estratégica para afrontar los circuitos y retos venideros.

Además, Antonio Rosique, presentador del reality, confirmó que los ganadores de la Villa 360 podrán vivir una experiencia inmersiva fuera del set de grabación, ya que al finalizar la temporada asistirán al Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros, un incentivo adicional que eleva la importancia de este premio.

Quién gana la Villa 360

A pesar del dominio reciente del equipo Azul, las predicciones de páginas especializadas en filtraciones y los spoilers recopilados apuntan a una posible victoria del equipo Rojo en la Batalla por la Villa 360 de este 18 de diciembre.

Estas fuentes señalan que, aunque los Azules han mostrado fortaleza en las últimas pruebas, los Rojos podrían sorprender y recuperar la comodidad y las ventajas que otorga la Villa 360, especialmente en la decisiva semana 12 de la competencia.

Dónde ver Exatlón México

Esta competencia combina la agilidad
Esta competencia combina la agilidad física con la mental. (ExatlonMx)

La cobertura oficial de la Batalla por la Villa 360 se realiza a través de Azteca UNO, canal 1.1, con transmisión en vivo a partir de las 19:00 horas (centro de México), según información de tvazteca.com y las plataformas digitales oficiales del reality.

Los seguidores también pueden acceder al episodio mediante la app TV Azteca En Vivo o el sitio web de TV Azteca, donde se ofrece señal en directo y repeticiones de los retos. Los domingos, la cobertura inicia a las 18:00 horas.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

El INE multa con nueve millones de pesos a Morena, PRI y otros partidos por prácticas indebidas

El pleno del instituto encontró irregularidades en afiliaciones y desafiliaciones

El INE multa con nueve

Conagua pronostica más niebla en Tijuana hasta el sábado: emite alerta por el frente frío 22

Los vuelos en el Aeropuerto de Tijuana han sufrido demoras debido a las condiciones climáticas de niebla

Conagua pronostica más niebla en

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

La actriz relató un episodio incómodo donde Carlos Villagrán menospreció a su compañera, provocando la intervención de Roberto Gómez Bolaños para defenderla

Florinda Meza afirma que Quico

Pati Chapoy revela el nombre del famoso que quiere que gane La Granja VIP y quién le cae mal

La reconocida conductora dejó claro a quién quiere ver triunfar en la final del reality, mientras su reacción ante la mención de César Doroteo sorprendió a todos y encendió las redes sociales

Pati Chapoy revela el nombre

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

El creador de los corridos bélicos confirmó la sanción económica durante su entrevista realizada para el podcast de Melo Montoya

Luis R. Conriquez confirmó que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luis R. Conriquez confirmó que

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

Decomisan más de 160 kilos de marihuana en paquetería de Guanajuato, iba a ser trasladada a SLP y Querétaro

Autoridades de Jalisco descartan “carpetazo” al asesinato de Aristóteles Sandoval a cinco años del crimen

Incautan más de 157 kilos de cocaína ocultos en cargamento de brócoli en Texas, hay un mexicano detenido

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza afirma que Quico

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

Pati Chapoy revela el nombre del famoso que quiere que gane La Granja VIP y quién le cae mal

La Granja VIP: cuál es la hora límite para votar por tu favorito hoy 18 de diciembre

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Camila Sodi recuerda cuando su mamá Ernestina Sodi se casó en pleno funeral de Yolanda Miranda Mange

DEPORTES

Chivas anuncia el regreso de

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica

Mike Bailey elogia a Místico y enciende el debate sobre una lucha de máscara vs cabellera: “Catapultaría mi carrera”