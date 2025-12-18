México

Beca Rita Cetina 2025: qué estudiantes reciben el último pago de 1,900 pesos

La dispersión de recursos se organiza según la inicial del apellido del tutor

(Jesús Avilés/ Infobae México)
(Jesús Avilés/ Infobae México)

El último pago de la Beca Rita Cetina 2025, por un monto de 1.900 pesos, será entregado a estudiantes de secundaria pública en México durante la semana del lunes 15 al jueves 18 de diciembre.

La dispersión se realiza de acuerdo con el calendario oficial que asigna las fechas según la inicial del primer apellido del padre, madre o tutor registrado.

Este depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre, marca el cierre del ciclo anual de apoyos económicos para quienes forman parte de este programa federal.

El jueves 18 concluye la dispersión de pagos para los apellidos T, U, V, W, X, Y y Z.

Los estudiantes que reciben el último pago de 1,900 pesos son aquellos con apellidos como

T

  • Torres
  • Torresano
  • Treviño

U

  • Uribe
  • Ulloa
  • Ugalde

V

  • Vega
  • Vásquez
  • Valdez

W

  • Wong
  • Wilches
  • Wenceslao

X

  • Xochihua
  • Xicoténcatl
  • Xala

Y

  • Yáñez
  • Ybarra
  • Yescas

Z

  • Zamora
  • Zavala
  • Zúñiga
(Archivo)
(Archivo)

Quiénes reciben la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina, administrada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas de todo el país.

El propósito de este apoyo es facilitar la adquisición de materiales y recursos esenciales para la formación básica, incluyendo:

  • libros
  • útiles escolares
  • uniformes
  • alimentos
  • traslados

Además, el programa busca reducir el abandono escolar y respaldar a los adolescentes para que concluyan su educación secundaria.

El propósito central consiste en disminuir el abandono escolar en educación secundaria pública y brindar respaldo a los adolescentes para que completen este ciclo educativo

El calendario de pagos para el último depósito de 2025 se organiza según la inicial del primer apellido del padre, madre o tutor registrado.

El pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre se dispersó de la siguiente manera: el lunes 15 de diciembre para quienes tienen apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q; el martes 16 para la letra R; el miércoles 17 para la S.

Cuánto paga la Beca Rita Cetina

El monto del apoyo es de 1.900 pesos por bimestre, depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar asignada a cada estudiante.

La entrega de los recursos se realiza de manera gradual, siguiendo el calendario oficial, y que la administración del programa recae en la SEP y la CNBBBJ.

El depósito de diciembre representa el sexto y último pago del año, permitiendo a los estudiantes contar con el apoyo económico antes de las celebraciones de fin de año.

Cómo consultar el saldo de tarjeta Bienestar

Para verificar que el depósito se haya realizado, Heraldo de México recomienda a los estudiantes acudir a un cajero automático o a una ventanilla del Banco del Bienestar.

También es posible consultar el saldo a través de la aplicación móvil del banco, lo que permite revisar la cuenta en cualquier momento.

Los alumnos que se registraron
Los alumnos que se registraron a la Beca Rita Cetina en la convocatoria anterior continúan recibiendo sus tarjetas del Bienestar (Foto: gobierno de México)

Otra opción es ingresar al Buscador de Estatus en Línea, donde se solicita la CURP del titular o de los hijos registrados para consultar los detalles de cada pago en la sección “Bancarización” del sitio web oficial.

En caso de dudas o problemas con la dispersión, los beneficiarios pueden comunicarse al teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas, para recibir orientación sobre la Beca Rita Cetina y el proceso de pago.

