Qué debes hacer si tienes algún síntoma de enfermedad respiratoria, esto dice la Secretaría de Salud

Un llamado oficial insta a la ciudadanía a adoptar acciones preventivas para limitar la circulación de infecciones transmisibles

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México emite recomendaciones clave para prevenir enfermedades respiratorias en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse mal en invierno ya no es raro: cada año, los casos de enfermedades respiratorias aumentan en México. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México difundió recomendaciones para ayudar a la población a enfrentar y reducir la propagación de padecimientos respiratorios durante la temporada invernal.

Recomendaciones oficiales ante síntomas respiratorios

La autoridad sanitaria pide no subestimar ningún malestar similar al resfriado, especialmente en esta época. Las estrategias sugeridas se centran en proteger tanto a quien padece síntomas como al resto de la comunidad. Las principales indicaciones son:

  • Descansar y quedarse en casa si se presentan malestares respiratorios.
  • Usar cubrebocas en caso de síntomas.
  • Buscar orientación o atención médica en la unidad de salud más cercana.

Estas acciones buscan frenar la cadena de contagio y minimizar riesgos para familiares, amistades y personas con salud débil.

Síntomas de alerta y enfermedades más presentes

Síntomas como fiebre, tos, dolor
Síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio extremo alertan sobre posibles infecciones respiratorias. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado destaca síntomas que deben vigilarse con atención, porque pueden indicar enfermedades contagiosas o complicaciones. Los principales signos de alerta incluyen:

  • Fiebre
  • Tos
  • Escurrimiento nasal
  • Dolor de garganta
  • Dolor de cabeza
  • Malestar general
  • Cansancio extremo

Además, si aparecen ojos enrojecidos o llorosos, así como manchas o ronchas en la piel, se debe sospechar de sarampión, un padecimiento muy contagioso y peligroso para menores, adultos mayores y no vacunados.

Las enfermedades citadas por la Secretaría de Salud incluyen:

  • Influenza
  • COVID-19
  • Sarampión

Estas afecciones se transmiten fácilmente al hablar, toser, estornudar o permanecer cerca de otras personas, lo que facilita su diseminación en espacios compartidos.

Por qué el invierno favorece los contagios

La influenza, el COVID-19 y
La influenza, el COVID-19 y el sarampión son las principales enfermedades respiratorias que circulan en invierno en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de estas enfermedades aumenta significativamente en la temporada fría por causas que no se limitan solo al descenso de temperatura. Según la información de UNAM Global, la sequedad ambiental debilita la mucosa de nariz y garganta, lo que reduce la capacidad del cuerpo para atrapar y eliminar microbios.

Durante el invierno, ocurren además otros factores:

  • Las defensas naturales bajan, ya que el frío disminuye la eficacia de los cilios, encargados de desplazar microbios fuera de las vías respiratorias.
  • Se pasa más tiempo en interiores y en espacios poco ventilados debido a las bajas temperaturas y reuniones sociales.
  • Las mucosas se resecan por el ambiente y la falta de hidratación, debilitando la protección natural contra infecciones.

Estas variables ambientales y de comportamiento provocan un escenario ideal para la circulación de virus y bacterias. En México, según UNAM Global, más de 10 millones de casos de enfermedades respiratorias se registran en la estación fría, lo que demuestra el impacto que estas solo condiciones tienen en la salud pública.

Acciones para todos y para la comunidad

El mensaje de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hace hincapié en la importancia de cuidar a los demás y a uno mismo. Recomienda adoptar medidas responsables, como permanecer en casa ante síntomas, usar el cubrebocas y buscar atención médica cuando corresponda.

Atender a tiempo los síntomas y seguir los consejos oficiales son herramientas clave para cortar la cadena de contagios y proteger a los grupos más vulnerables.

