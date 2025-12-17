Madre buscadora de Jalisco denuncia agresión y amenaza de muerte, colectivo pide reforzar seguridad de activista

Beatriz Uscanga denunció que fue agredida y amenazada de muerte. | Red Defensoras México

Beatriz Uscanga ha buscado sin descanso a su hijo Sebastián, quien desapareció en septiembre pasado cuando viajó en un autobús de Querétaro a Jalisco tras recibir una oferta de trabajo.

Sin embargo, a tres meses de que comenzó la búsqueda y le exigió a las autoridades locales justicia por la desaparición de su hijo, Uscanga denunció haber sido agredida y amenazada de muerte.

De acuerdo con el colectivo Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la madre buscadora fue interceptada por un grupo de hombres el 16 de noviembre pasado, cuando se trasladaba desde una iglesia hacia su refugio en Jalisco.

Según el colectivo, los hombres golpearon a Beatriz y la amenazaron de muerte, al decirle de manera explícita: “Esta es la última advertencia; si no te vas de Jalisco, atente a las consecuencias”.

Este hecho ocurre en un contexto de creciente hostilidad hacia madres y colectivos de búsqueda, quienes enfrentan riesgos graves en el ejercicio de su legítimo derecho a buscar a sus familiares desaparecidos.

No obstante, la Red señaló que las autoridades le recomendaron a Beatriz abandonar Jalisco, “lo que evidencia la ausencia de garantías de seguridad y protección para quienes buscan a sus familiares desaparecidos”.

Colectivo condena ataque contra madre buscadora y pide garantizar seguridad

En u comunicado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó la agresión contra la madre buscadora e hizo un llamado urgente a que las instituciones competentes asuman su responsabilidad en garantizar entornos seguros y dignos para las buscadoras.

Para ello, propuso que las autoridades implementen una serie de acciones prioritarias:

Protección inmediata e integral para Beatriz Uscanga y su familia, en el marco de los mecanismos nacionales e internacionales de protección, asegurando su permanencia en condiciones de seguridad.

Investigación exhaustiva y con perspectiva de género sobre la agresión, que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Implementación de garantías de no repetición, mediante políticas públicas que fortalezcan la seguridad de las madres buscadoras y colectivos en Jalisco y en todo el país.

Reconocimiento institucional de la labor de las buscadoras como defensoras de derechos humanos, visibilizando su aporte fundamental para enfrentar la crisis de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad y la justicia.

“La Red Nacional de Defensoras se solidariza con Beatriz y con todas las madres buscadoras que, en medio de amenazas y violencia, sostienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

“La agresión contra Beatriz es un ataque contra todas las mujeres defensoras y contra el derecho a la verdad y la justicia en México”, agregó.

En el mismo documento exhortó a que la sociedad civil, organismos internacionales y autoridades competentes a vigilen, acompañen y exijan garantías de seguridad para las buscadoras y defensoras de derechos humanos.