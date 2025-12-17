Los Tigres del Norte alistan original regalo muy latinoamericano para Karol G

México

Los Tigres del Norte preparan un bajo emblemático como regalo especial para Karol G tras su encuentro en los Latin Grammy

El reciente encuentro entre Los Tigres del Norte y Karol G durante la última edición de los Latin Grammy ha dado pie a un gesto que trasciende la admiración mutua: la agrupación mexicana prepara un regalo muy especial para la cantante colombiana, motivados por una petición que ella misma les hizo y que tiene un profundo significado para su carrera.

El regalo especial de Los Tigres del Norte a Karol G

La artista, reconocida como una de las figuras más influyentes del género urbano, expresó su deseo de utilizar el bajo del vocalista de Los Tigres del Norte —un instrumento decorado con todas las banderas de América Latina— en su próxima presentación en Coachella en 2026, según reveló la agrupación en entrevista con el programa Ventaneando.

En ese contexto, Los Tigres del Norte decidieron que el regalo para Karol G será precisamente ese bajo emblemático, como muestra de afecto y reconocimiento a la conexión que la cantante ha manifestado con la música norteña.

Karol G solicita el bajo decorado con banderas latinoamericanas de Los Tigres del Norte para su show en Coachella 2026

La agrupación relató: “Nos encontramos con Karol G en el camino del escenario a los vestidores. La gran sorpresa que nos dio es que nos vio como si nos conociera de años”, destacando la cercanía y admiración que la artista colombiana les profesó durante el evento.

Admiración musical más allá de las fronteras

La relación de Karol G con la música de Los Tigres del Norte se remonta a su infancia. La cantante compartió que, durante su etapa escolar, formó un grupo con sus amigas cuyo nombre se inspiró en los artistas mexicanos, lo que subraya la influencia que la agrupación tuvo en su desarrollo musical.

Este vínculo emocional fue determinante para que la petición del bajo adquiriera un valor simbólico tanto para la artista como para los integrantes de la banda.

La admiración mutua entre Karol G y Los Tigres del Norte se consolida con un gesto simbólico en la música latina

Los Tigres del Norte siguen los pasos de Shakira

Además del regalo, Los Tigres del Norte manifestaron su interés en colaborar musicalmente con Karol G y no descartaron la posibilidad de trabajar junto a otra destacada artista colombiana, Shakira.

En palabras de los integrantes, recogidas por Ventaneando: “Esas ganas las teníamos y todavía las tenemos, a ver si se nos cumple”, en referencia a su deseo de compartir escenario con ambas figuras.

La agrupación destacó el recibimiento positivo que han tenido en Colombia durante su actual serie de presentaciones, lo que refuerza su interés en estrechar lazos con exponentes de la música latina contemporánea.

