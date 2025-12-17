México

Conagua advierte sobre heladas y lluvias en varias regiones de México

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de algunos estados


Imagen de archivo de un parque cubierto de nieve en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres

Las temperaturas mínimas extremas previstas para las próximas horas en México, con valores que podrían descender hasta -10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, han activado alertas en diversas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este descenso térmico, que se mantendrá durante la mañana y la noche del miércoles, amenaza con heladas intensas en zonas altas y obliga a la población a extremar precauciones, especialmente entre los grupos más vulnerables.

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente de frío a muy frío persistirá en las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, donde se esperan heladas al amanecer.


La Ciudad de México emitió una aviso especial por bajas temperaturas en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre -10 y -5 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, mientras que en las montañas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se prevén valores de -5 a 0 grados.

En las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las mínimas estarán entre 0 y 5 grados.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, hidratarse y evitar cambios bruscos de temperatura. Se pide especial atención a personas con enfermedades crónicas, niños y adultos mayores, además de seguir las indicaciones del Sector Salud y Protección Civil.

Las lluvias y vientos intensos elevan el riesgo de deslaves e inundaciones en México

En paralelo al descenso térmico, se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en regiones de Tamaulipas, así como intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en zonas de Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas y Tabasco.

Además, se esperan lluvias aisladas de 0,1 a 5 milímetros en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estas condiciones meteorológicas son consecuencia de canales de baja presión extendidos sobre distintas regiones del país, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Conagua anticipa llegada de nuevo frente frío a México

Para la noche del miércoles, se anticipa la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México.

El pronóstico también advierte sobre rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1,0 a 2,0 metros de altura durante la mañana en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), así como rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí.

Las precipitaciones más intensas podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Las rachas fuertes de viento representan riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios. Por ello, las autoridades exhortan a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.










