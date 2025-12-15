Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix), interpretado por El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef, continúa en el primer lugar de la lista.

2. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada TU SANCHO, debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a El Bogueto. Quizás por esto es que Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

En sexto lugar, continúa ANSIEDAD de Fuerza Regida.

7. DtMF

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. DtMF entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. PIÉNSALO

Junior H

Lo más nuevo de Junior H, PIÉNSALO, entra directamente al octavo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

9. Netflix and Chill

Luis Carrillo, Omar Camacho y Óscar Maydon

Netflix and Chill de Luis Carrillo, Omar Camacho y Óscar Maydon se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la novena posición.

10. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se mantiene en décimo lugar.

La experiencia Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.